Перебої в енергосистемі Молдови: наслідки масованого удару Росії по Україні

У Молдові почались перебоїв в енергетичній системі. Ранкова російська атака на інфраструктуру України призвела до порушення постачання електроенергії, що також вплинуло на сусідню країну – Молдову.

Перебої в молдовській енергосистемі

Молдовський оператор Moldelectrica повідомив про перебої в енергосистемі через ранкову атаку Росії на українську критичну інфраструктуру. Втім, серйозних проблем у енергетичному секторі Молдови – не прогнозується.

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Зараз ситуація під контролем. У нас достатньо місцевої генерації, щоб впоратися з незначними перебоями,

– заявили у компанії.

Компанія повідомляє, що наразі немає ризику відключення споживачів у Республіці Молдова, незважаючи на зафіксовані випадки відключення електроенергії між 8:00 та 9:00 ранку.

Чому Молдова страждає від російських атак на Україну

Україна синхронізувалася з європейською енергосистемою та розпочала експорт електроенергії до кількох європейських країн ще у березні 2022 року. Відтак, у Молдові українська енергетика становить відчутну частку від загального споживання, а тому внаслідок атак Росії на українську енергосистему, сусідня країна зазнає відповідних наслідків.

Тобто, коли російські війська атакують українську енергосистему – виникає дефіцит енергії, яку Молдовська ДРЕС не може компенсувати. У зв’язку з цим запроваджується аварійний режим відключень електрики. У тому числі, відключаються лінії з'єднання з Євросоюзом, щоб уникнути проблем на цих маршрутах.

Зауважте! Такі відключення необхідні для того, щоб стабілізувати співвідношення між споживанням та виробництвом електроенергії.