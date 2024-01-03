Встигнути до 5 січня: що треба зробити всім споживачам газу

Майже 98% українських побутових споживачів є клієнтами газопостачальної компанії "Нафтогаз". Часто вони висловлюють скарги на неточності у розрахунках за послуги, тому компанія повідомила своїх клієнтів про важливий аспект.

Як не платити більше

Йдеться про передачу показань лічильників, а саме про ситуацію, коли фактичне споживання не відповідає цифрам у квитанціях. У "Нафтогазі" наголосили, що головна причина цієї проблеми – невчасна передача показань.

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Річ у тім, що якщо ви забули передати показання вчасно або робите це пізніше – то компанія самостійно формує спожитий обсяг на основі планового місячного споживання газу. Відтак суми у платіжках можуть бути некоректними.

Коли передавати показання лічильників газу

Ще у травні 2022 року постачальник отримав усіх клієнтів групи компаній Дмитра Фірташа "Твій Газзбут" – саме після цього він почав продавати газ для 12,4 мільйона домогосподарств.

Передавати показники лічильнику слід з 28 по 5 число кожного місяця.

Для передачі показників можна скористатися наступними способами:

Що робити, якщо не встигли вчасно передати показання лічильника за газ Якщо ви не встигли передати свої показання, рекомендується зачекати до кінця місяця, зафіксувати їх і потім передати. Після отримання показань лічильника за пропущений період газорозподільна компанія автоматично перерахує обсяги спожитого газу, враховуючи фактичні показники газового лічильника. Якщо ви не встигли передати свої показання, рекомендується зачекати до кінця місяця, зафіксувати їх і потім передати. Після отримання показань лічильника за пропущений період газорозподільна компанія автоматично перерахує обсяги спожитого газу, враховуючи фактичні показники газового лічильника.

Тарифи на газ у січні

Тариф постачальника "Нафтогаз" й надалі складатиме у січні – 7,96 гривні.

У інших постачальників тарифи такі:

"Еру Людям" – 7,70 гривні;

"Енерджі трейд груп" – 7,79 гривні;

"Тернопільгаз збут" – 7,96 гривні;

"Прикарпат енерго трейд" – 7,98 гривні;

"Полтавагаз збут" – 7,99 гривні;

"Галнафтогаз" – 7,99 гривні;

"Львівенергозбут" – 8,20 гривні;

"Київські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 гривні;

"Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 гривні;

"Асканія Енерджі" – 9,95 гривні;

"СвітлоГаз" – 9,99 гривні.

Також "Нафтогаз" продає приватним постачальникам та виробникам тепла населенню газ за 7,42 гривні за кубометр.