Російська вугільна промисловість все глибше занурюється в кризу. За перше півріччя 2025 року вугільні компанії отримали 185,2 мільярда рублів сукупного збитку.

Яка галузь у Росії "приречена на вмирання"?

В середньому вугільники втрачали гроші зі швидкістю понад мільярд рублів на день, а частка збиткових компаній сягнула 66%, пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Зокрема вугільні компанії за 6 місяців втратили більше, ніж за весь минулий рік (112,5 мільярдів рублів). У річному вираженні сукупний збиток галузі у січні-червні зріс на 2500%, тобто у 26 разів.

Чому у цій галузі настала криза? Зокрема на це вплинули західні санкції та падіння попиту в Азії. Крім того, негативними факторами для динаміки російської вугільної галузі стали падіння середніх світових цін на енергетичне вугілля до 64–83 доларів за тонну та зміцнення рубля. Це знизило рентабельність видобутку.

У Кузбасі, на який припадає близько 60% видобутку всього кам’яного вугілля в країні та близько 80% – коксівного, припинили роботу 17 вугільних підприємств. Деякі з них закрились назавжди.

Ба більше, 27 компаній галузі, на які припадає десята частина видобутку вугілля в країні, перебувають у передбанкрутному стані. Частина підприємств вугільної промисловості "приречені на вимирання", про що попереджає експерт Фінансового університету та Фонду національної енергетичної безпеки Станіслав Мітрахович.

Хоча споживання вугілля у світі зростає, попри плани переходу на чистішу енергетику, його видобувають там, де це економічно вигідно, а в Росії вугілля і видобувати, і перевозити дорого,

– пояснює експерт.

Щоб урятувати вугільників від краху та не допустити соціального вибуху серед шахтарів, уряд дозволив компаніям до кінця листопада не сплачувати податок на видобуток корисних копалин і соціальні внески до Пенсійного фонду та Фонду ОМС. Але без зміни фундаментальних факторів, а це насамперед ціна на світовому ринку, проблеми російських вугільників не зникнуть.

Цікаво! За двадцять років Кузбас втратив майже 300 вугледобувних підприємств, а торік працівники однієї з шахт оголосили голодування через невиплату зарплат. Санкції посилили кризу: ключовим ринком збуту для вугільників став Китай, а він скоротив імпорт вугілля з Росії на 25% у першій половині поточного року.

Що ще відомо про ситуацію?