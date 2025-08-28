Российская угольная промышленность все глубже погружается в кризис. За первое полугодие 2025 года угольные компании получили 185,2 миллиарда рублей совокупного убытка.

Какая отрасль в России "обречена на умирание"?

В среднем угольщики теряли деньги со скоростью более миллиарда рублей в день, а доля убыточных компаний достигла 66%, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

В частности угольные компании за 6 месяцев потеряли больше, чем за весь прошлый год (112,5 миллиардов рублей). В годовом выражении совокупный убыток отрасли в январе-июне вырос на 2500%, то есть в 26 раз.

Почему в этой отрасли наступил кризис? В частности на это повлияли западные санкции и падение спроса в Азии. Кроме того, негативными факторами для динамики российской угольной отрасли стали падение средних мировых цен на энергетический уголь до 64–83 долларов за тонну и укрепление рубля. Это снизило рентабельность добычи.

В Кузбассе, на который приходится около 60% добычи всего каменного угля в стране и около 80% – коксующегося, прекратили работу 17 угольных предприятий. Некоторые из них закрылись навсегда.

Более того, 27 компаний отрасли, на которые приходится десятая часть добычи угля в стране, находятся в предбанкротном состоянии. Часть предприятий угольной промышленности "обречены на вымирание", о чем предупреждает эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Хотя потребление угля в мире растет, несмотря на планы перехода на более чистую энергетику, его добывают там, где это экономически выгодно, а в России уголь и добывать, и перевозить дорого,

– объясняет эксперт.

Чтобы спасти угольщиков от краха и не допустить социального взрыва среди шахтеров, правительство разрешило компаниям до конца ноября не платить налог на добычу полезных ископаемых и социальные взносы в Пенсионный фонд и Фонд ОМС. Но без изменения фундаментальных факторов, а это прежде всего цена на мировом рынке, проблемы российских угольщиков не исчезнут.

Интересно! За двадцать лет Кузбасс потерял почти 300 угледобывающих предприятий, а в прошлом году работники одной из шахт объявили голодовку из-за невыплаты зарплат. Санкции усугубили кризис: ключевым рынком сбыта для угольщиков стал Китай, а он сократил импорт угля из России на 25% в первой половине текущего года.

Что еще известно о ситуации?