Хто та за яких умов може вийти на пенсію раніше

Експерт з пенсійного забезпечення Сергій Коробкін роз'яснив особливості призначення пенсій для працівників, зайнятих у важких та шкідливих умовах. За його словами, багато професій надають право на достроковий вихід на пенсію.

Хто може піти на пенсію раніше

Залежно від типу діяльності, пенсійний вік може бути знижений на 5-10 років, а в окремих випадках і більше, повідомляє експерт.

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Призначення пенсій для осіб, що працювали у шкідливих умовах, визначається списками №1 та №2, визначеними у Постанові Кабміну від 11 березня 1994 року.

Для працівників зі списку №1 пенсія може бути призначена у 50 років. Чоловіки повинні мати 25 років загального стажу, з яких 10 років – пільгового. Жінкам достатньо 20 років загального стажу, з яких 7,5 років – пільгового.

Для працівників зі списку №2 пенсія призначається у 55 років. Чоловікам необхідно мати 30 років загального стажу, з яких 12,5 років – за списком №2. Жінкам потрібно 25 років загального стажу, з яких 10 років – на пільгових умовах.

Якщо пільгового стажу менше, ніж вказано, але становить не менше половини від необхідної кількості, то пенсійний вік можуть все ж таки зменшити на кілька років,

– пояснив експерт.

Металурги та шахтарі можуть виходити на пенсію незалежно від віку, якщо мають 25 років стажу за списком №1. Для працівників підземних робіт існують також окремі пільги.

До речі! За кожен повний рік роботи за списком №1 до стажу додається один рік. Для шахтарів з достатнім підземним стажем пенсія може становити 80% від заробітної плати.