Хто може піти на пенсію раніше

Залежно від типу діяльності, пенсійний вік може бути знижений на 5-10 років, а в окремих випадках і більше, повідомляє експерт.

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Призначення пенсій для осіб, що працювали у шкідливих умовах, визначається списками №1 та №2, визначеними у Постанові Кабміну від 11 березня 1994 року.

Для працівників зі списку №1 пенсія може бути призначена у 50 років. Чоловіки повинні мати 25 років загального стажу, з яких 10 років – пільгового. Жінкам достатньо 20 років загального стажу, з яких 7,5 років – пільгового.

Для працівників зі списку №2 пенсія призначається у 55 років. Чоловікам необхідно мати 30 років загального стажу, з яких 12,5 років – за списком №2. Жінкам потрібно 25 років загального стажу, з яких 10 років – на пільгових умовах.

Якщо пільгового стажу менше, ніж вказано, але становить не менше половини від необхідної кількості, то пенсійний вік можуть все ж таки зменшити на кілька років,

– пояснив експерт.

Металурги та шахтарі можуть виходити на пенсію незалежно від віку, якщо мають 25 років стажу за списком №1. Для працівників підземних робіт існують також окремі пільги.

До речі! За кожен повний рік роботи за списком №1 до стажу додається один рік. Для шахтарів з достатнім підземним стажем пенсія може становити 80% від заробітної плати.