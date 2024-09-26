Скільки валюти ввозиться в Україну

НБУ повідомляє, що обсяг готівкової валюти, яку банки ввезли в Україну у серпні сягнув 1,085 мільярда доларів. У липні це значення було на 17,3% менше, тоді цей показник склав 1,313 мільярда доларів.

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Нагадаємо! У січні в Україну ввезли рекордний обсяг валюти з лютого 2014 року – 1 864 мільярди доларів.

У серпні банки ввезли такі об'єми валюти:

готівкових доларів ввезли 840,8 мільйона – це на 1,4% менше ніж у липні, тоді цей показник складав – 960,8 мільйона доларів;

готівкових євро – 243,9 мільйона доларів – у липні це значення було більше і складало – 348,7 мільйона доларів.

Зверніть увагу! За серпень з України вивезли 137,5 мільйонів доларів.