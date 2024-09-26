Сколько валюты ввозится в Украину

НБУ сообщает, что объем наличной валюты, которую банки ввезли в Украину в августе достиг 1,085 миллиарда долларов. В июле это значение было на 17,3% меньше, тогда этот показатель составил 1,313 миллиарда долларов.

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Напомним! В январе в Украину ввезли рекордный объем валюты с февраля 2014 года – 1 864 миллиарда долларов.

В августе банки ввезли такие объемы валюты:

наличных долларов ввезли 840,8 миллиона – это на 1,4% меньше чем в июле, тогда этот показатель составлял – 960,8 миллиона долларов;

наличных евро – 243,9 миллиона долларов – в июле это значение было больше и составляло – 348,7 миллиона долларов.

Обратите внимание! За август из Украины вывезли 137,5 миллиона долларов.