Перемовини Фіцо з Єврокомісією щодо транзиту газу: що відомо про результати зустрічі

Єврокомісія створить робочу групу високого рівня. Це потрібно для обговорення зі Словаччиною наслідків припинення постачання російського газу через Україну.

Фіцо обговорив з Єврокомісією транзит газу через Україну

Дана інформація містить у спільній заяві єврокомісара Дена Йоргенсена та прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо за підсумками двосторонньої зустрічі у Брюсселі 9 січня, пише 24 канал з посиланням на "Європейську правду".

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Так робоча група високого рівня, яка буде обговорювати:

наслідки скасування Україною транзиту російського газу;

яким чином Євросоюз може надати допомогу за таких обставин.

Ми провели хорошу і відкриту дискусію щодо енергетичної ситуації та ширших наслідків припинення транзиту російського газу через Україну…,

– йдеться у заяві.

Зокрема у цьому контексті було вирішено створити робочу групу високого рівня для відстежування та визначення варіантів на основі спільної оцінки ситуації. Також відзначається визначення того, як ЄС може допомогти у даній ситуації.

Зауважте! Слід додати, що Словаччина та Єврокомісія "продовжать тісне обговорення цих питань". Це відбуватиметься як на політичному, так і на технічному рівні.