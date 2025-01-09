Фицо обсудил с Еврокомиссией транзит газа через Украину

Данная информация содержится в совместном заявлении еврокомиссара Дэна Йоргенсена и премьер-министра Словакии Роберта Фицо по итогам двусторонней встречи в Брюсселе 9 января, пишет 24 канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Так рабочая группа высокого уровня, которая будет обсуждать:

последствия отмены Украиной транзита российского газа;

каким образом Евросоюз может оказать помощь при таких обстоятельствах.

Мы провели хорошую и открытую дискуссию по энергетической ситуации и более широких последствий прекращения транзита российского газа через Украину..,

– говорится в заявлении.

В частности в этом контексте было решено создать рабочую группу высокого уровня для отслеживания и определения вариантов на основе совместной оценки ситуации. Также отмечается определение того, как ЕС может помочь в данной ситуации.

Заметьте! Следует добавить, что Словакия и Еврокомиссия "продолжат тесное обсуждение этих вопросов". Это будет происходить как на политическом, так и на техническом уровне.