Какое заявление сделал Фицо

Деталей о дальнейших поставках российского газа Фицо не указывал, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Роберт Фицо Премьер-министр Словакии Мне нужно было обеспечить по крайней мере газ для внутреннего потребления Словакии, что мы и сделали, даже без повышения цен на газ.

Напомним! Фицо обвинил украинское правительство в том, что прекращением транзита российского газа, был нанесен вред Словакии. В частности, остановка поставок, по оценкам премьера, обошлась Словакии в 500 миллионов евро как транзитные сборы и в 1 миллиард евро из-за увеличения стоимости топлива.

Газотранспортная сеть Eustream указывает, что после прекращения транзита, Словакия в дальнейшем получает российский газ. Однако топливо поступает через Венгрию, то есть благодаря "Турецкому потоку".

Обратите внимание! Фицо должен встретиться с представителями Европейской комиссии в Брюсселе 9 января. Целью встречи является обсуждение прекращения транзита российского газа через украинскую территорию.