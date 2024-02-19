Третій перегляд програми EFF: про що мають домовитися Місія МВФ й Україна

Ще у п'ятницю Україна та Місія МВФ розпочали переговори щодо третього перегляду програми Extended Fund Facility. Зустрічі відбуваються у Варшаві, а також онлайн.

Про що домовлятимуться з МВФ

На цих переговорах сторони мають обговорити виконання Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику.

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Він України на зустріч поїхали представники НБУ, Міністерства фінансів та інших органі влади відповідальних за:

політику у галузі економіки;

політику енергетики;

боротьбу і запобігання корупції;

верховенства права.

Російські активи можуть передати Україні

У грудні минулого року Україна отримала перший транш фіндопомоги від МВФ у розмірі 900 мільйонів доларів за програмою EFF.

У 2024 році Україна може отримати 4 мільярди доларів із заморожених у G7 і ЄС російських активів. Натомість протягом наступних 4 років загальна сума може становити 15 – 18 мільярдів доларів.

Для цього потрібно пройти такі етапи: