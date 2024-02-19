Третій перегляд програми EFF: про що мають домовитися Місія МВФ й Україна
19 лютого 2024, 09:08Читать новость на русском
Джерело:МФУ
Ще у п'ятницю Україна та Місія МВФ розпочали переговори щодо третього перегляду програми Extended Fund Facility. Зустрічі відбуваються у Варшаві, а також онлайн.
Про що домовлятимуться з МВФ
На цих переговорах сторони мають обговорити виконання Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику.
Читайте також Як міжнародна допомога впливає на валютний ринок
Він України на зустріч поїхали представники НБУ, Міністерства фінансів та інших органі влади відповідальних за:
- політику у галузі економіки;
- політику енергетики;
- боротьбу і запобігання корупції;
- верховенства права.
Російські активи можуть передати Україні
У 2024 році Україна може отримати 4 мільярди доларів із заморожених у G7 і ЄС російських активів. Натомість протягом наступних 4 років загальна сума може становити 15 – 18 мільярдів доларів.
Для цього потрібно пройти такі етапи:
- нульовий – визначити, у яких установах зосереджені ці кошти, що вже зроблено;
- перший – Єврокомісія вже ухвалила рішення: усі нараховані відсотки мають розміщуватися в одній установі;
- другий – впровадження законодавства в ЄС, яке дозволяє передати ці кошти Україні.