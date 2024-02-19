О чем будут договариваться с МВФ

На этих переговорах стороны должны обсудить выполнение Украиной условий Меморандума об экономической и финансовой политике.

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Он Украины на встречу поехали представители НБУ, Министерства финансов и других органы власти ответственных за:

политику в области экономики;

политику энергетики;

борьбу и предотвращение коррупции;

верховенства права.

Напомним! В декабре прошлого года Украина получила первый транш финпомощи от МВФ в размере 900 миллионов долларов по программе EFF.

Российские активы могут передать Украине

В 2024 году Украина может получить 4 миллиарда долларов из замороженных в G7 и ЕС российских активов. Зато в течение следующих 4 лет общая сумма может составить 15 – 18 миллиардов долларов.

Для этого нужно пройти следующие этапы: