Про що домовлятимуться з МВФ

На цих переговорах сторони мають обговорити виконання Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику.

Читайте також Як міжнародна допомога впливає на валютний ринок

Він України на зустріч поїхали представники НБУ, Міністерства фінансів та інших органі влади відповідальних за:

політику у галузі економіки;

політику енергетики;

боротьбу і запобігання корупції;

верховенства права.

Нагадаємо! У грудні минулого року Україна отримала перший транш фіндопомоги від МВФ у розмірі 900 мільйонів доларів за програмою EFF.

Російські активи можуть передати Україні

У 2024 році Україна може отримати 4 мільярди доларів із заморожених у G7 і ЄС російських активів. Натомість протягом наступних 4 років загальна сума може становити 15 – 18 мільярдів доларів.

Для цього потрібно пройти такі етапи: