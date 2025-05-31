Яку суму можна переказати з картки на картку та які обмеження діятимуть з 1 червня

В Україні обмежені суми, які можна переказати з картки на картку. 1 червня частина банків планує додатково зменшити ліміт.

Які ліміти діють на карткові перекази

З 1 лютого 2025 року клієнти банків з середнім та низьким рівнями ризику могли переказувати 150 тисяч гривень на місяць, повідомляє 24 Канал з посиланням на меморандум Незалежної асоціації банків.

Дивіться також Як зняти готівку за кордоном у "Приватбанку" та Monobank: ліміти та комісії

Проте з 1 червня ліміт на перекази зменшиться до 100 тисяч гривень на місяць. Тоді як для клієнтів з "високим" рівнем ризику діє ліміт у 50 тисяч гривень. Це обмеження поширюється як на перекази з картки на картку, так і на платежі за реквізитами IBAN.

Банки, які обмежать перекази:

"Ощадбанк";

"Райффайзен Банк";

"Приватбанк";

"Універсал банк" (monobank);

"Укрексімбанк";

"Укргазбанк";

"КристалБанк";

"Глобус Банк", "МТБ Банк";

"Радабанк";

"Ідея Банк";

"Альтбанк";

"Банк Альянс";

"ЄПБ";

"Кліринговий дім";

"Полікомбанк";

"Банк Траст-Капітал";

"Український банк реконструкції та розвитку";

"Оксі банк";

"Перший інвестиційний банк";

"Агропросперіс Банк";

"НоваПей" (NovaPay);

"ПроКредит Банк";

"Комінбанк";

"Правекс банк";

ФК "ЕВО" (RozetkaPay);

"Український капітал";

"Сенс Банк";

"Скай-Банк";

"Піреус Банк МКБ";

"Банк інвестицій і заощаджень".

Як скасувати обмеження на карткові перекази

Деякі громадяни можуть уникнути лімітів на карткові перекази за певних умов. Значні суми можуть переказувати волонтери чи ФОПи, проте для цього треба надати банку такі документи:

довідку ОК-5 чи ОК-7 з ПФУ (сформувати можна онлайн через Дію або в ЦНАПі);

декларацію про доходи з Державної податкової служби;

виписку про зарплатні нарахування від роботодавця;

довідку про соціальні виплати чи інші зарахування з держорганів;

підтвердження доходів членів сім’ї (за умови спільного ведення господарства);

документи про отримані гонорари або підтримку волонтерських фондів.

Коли банк розгляне документи, то може скасувати або ж суттєво підвищити ліміти.