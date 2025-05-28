Як скасувати обмеження на карткові перекази

Скористатися цією можливістю можуть українці, які здійснюють великі транзакції, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Значні суми можуть переказувати волонтери чи ФОПи, проте для цього треба надати банку такі документи:

  • довідку ОК-5 чи ОК-7 з ПФУ (сформувати можна онлайн через Дію або в ЦНАПі);
  • декларацію про доходи з Державної податкової служби;
  • виписку про зарплатні нарахування від роботодавця;
  • довідку про соціальні виплати чи інші зарахування з держорганів;
  • підтвердження доходів членів сім’ї (за умови спільного ведення господарства);
  • документи про отримані гонорари або підтримку волонтерських фондів.

Коли банк розгляне документи, то може скасувати або ж суттєво підвищити ліміти.

Які банки обмежать перекази

До банків, які введуть нові ліміти на карткові перекази, належать:

  • "Ощадбанк";
  • "Райффайзен Банк";
  • "Приватбанк";
  • "Універсал банк" (monobank);
  • "Укрексімбанк";
  • "Укргазбанк";
  • "КристалБанк";
  • "Глобус Банк", "МТБ Банк";
  • "Радабанк";
  • "Ідея Банк";
  • "Альтбанк";
  • "Банк Альянс";
  • "ЄПБ";
  • "Кліринговий дім";
  • "Полікомбанк";
  • "Банк Траст-Капітал";
  • "Український банк реконструкції та розвитку";
  • "Оксі банк";
  • "Перший інвестиційний банк";
  • "Агропросперіс Банк";
  • "НоваПей" (NovaPay);
  • "ПроКредит Банк";
  • "Комінбанк";
  • "Правекс банк";
  • ФК "ЕВО" (RozetkaPay);
  • "Український капітал";
  • "Сенс Банк";
  • "Скай-Банк";
  • "Піреус Банк МКБ";
  • "Банк інвестицій та заощаджень".

Зауважте! З 1 лютого 2025 року клієнти банків з "середнім" та "низьким" рівнями ризику могли переказувати 150 тисяч гривень на місяць, а з 1 червня ліміт на перекази зменшиться до 100 тисяч гривень на місяць.