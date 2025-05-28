Як скасувати обмеження на карткові перекази

Скористатися цією можливістю можуть українці, які здійснюють великі транзакції, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Значні суми можуть переказувати волонтери чи ФОПи, проте для цього треба надати банку такі документи:

довідку ОК-5 чи ОК-7 з ПФУ (сформувати можна онлайн через Дію або в ЦНАПі);

декларацію про доходи з Державної податкової служби;

виписку про зарплатні нарахування від роботодавця;

довідку про соціальні виплати чи інші зарахування з держорганів;

підтвердження доходів членів сім’ї (за умови спільного ведення господарства);

документи про отримані гонорари або підтримку волонтерських фондів.

Коли банк розгляне документи, то може скасувати або ж суттєво підвищити ліміти.

Які банки обмежать перекази

До банків, які введуть нові ліміти на карткові перекази, належать:

"Ощадбанк";

"Райффайзен Банк";

"Приватбанк";

"Універсал банк" (monobank);

"Укрексімбанк";

"Укргазбанк";

"КристалБанк";

"Глобус Банк", "МТБ Банк";

"Радабанк";

"Ідея Банк";

"Альтбанк";

"Банк Альянс";

"ЄПБ";

"Кліринговий дім";

"Полікомбанк";

"Банк Траст-Капітал";

"Український банк реконструкції та розвитку";

"Оксі банк";

"Перший інвестиційний банк";

"Агропросперіс Банк";

"НоваПей" (NovaPay);

"ПроКредит Банк";

"Комінбанк";

"Правекс банк";

ФК "ЕВО" (RozetkaPay);

"Український капітал";

"Сенс Банк";

"Скай-Банк";

"Піреус Банк МКБ";

"Банк інвестицій та заощаджень".

Зауважте! З 1 лютого 2025 року клієнти банків з "середнім" та "низьким" рівнями ризику могли переказувати 150 тисяч гривень на місяць, а з 1 червня ліміт на перекази зменшиться до 100 тисяч гривень на місяць.