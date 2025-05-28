Як скасувати обмеження на карткові перекази
Скористатися цією можливістю можуть українці, які здійснюють великі транзакції, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Значні суми можуть переказувати волонтери чи ФОПи, проте для цього треба надати банку такі документи:
- довідку ОК-5 чи ОК-7 з ПФУ (сформувати можна онлайн через Дію або в ЦНАПі);
- декларацію про доходи з Державної податкової служби;
- виписку про зарплатні нарахування від роботодавця;
- довідку про соціальні виплати чи інші зарахування з держорганів;
- підтвердження доходів членів сім’ї (за умови спільного ведення господарства);
- документи про отримані гонорари або підтримку волонтерських фондів.
Коли банк розгляне документи, то може скасувати або ж суттєво підвищити ліміти.
Які банки обмежать перекази
До банків, які введуть нові ліміти на карткові перекази, належать:
- "Ощадбанк";
- "Райффайзен Банк";
- "Приватбанк";
- "Універсал банк" (monobank);
- "Укрексімбанк";
- "Укргазбанк";
- "КристалБанк";
- "Глобус Банк", "МТБ Банк";
- "Радабанк";
- "Ідея Банк";
- "Альтбанк";
- "Банк Альянс";
- "ЄПБ";
- "Кліринговий дім";
- "Полікомбанк";
- "Банк Траст-Капітал";
- "Український банк реконструкції та розвитку";
- "Оксі банк";
- "Перший інвестиційний банк";
- "Агропросперіс Банк";
- "НоваПей" (NovaPay);
- "ПроКредит Банк";
- "Комінбанк";
- "Правекс банк";
- ФК "ЕВО" (RozetkaPay);
- "Український капітал";
- "Сенс Банк";
- "Скай-Банк";
- "Піреус Банк МКБ";
- "Банк інвестицій та заощаджень".
Зауважте! З 1 лютого 2025 року клієнти банків з "середнім" та "низьким" рівнями ризику могли переказувати 150 тисяч гривень на місяць, а з 1 червня ліміт на перекази зменшиться до 100 тисяч гривень на місяць.