Как отменить ограничения на карточные переводы

Воспользоваться этой возможностью могут украинцы, которые осуществляют крупные транзакции, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Значительные суммы могут переводить волонтеры или ФЛП, однако для этого надо предоставить банку следующие документы:

справку ОК-5 или ОК-7 из ПФУ (сформировать можно онлайн через Дію или в ЦНАПе);

декларацию о доходах из Государственной налоговой службы;

выписку о зарплатных начислениях от работодателя;

справку о социальных выплатах или других зачислениях из госорганов;

подтверждение доходов членов семьи (при условии совместного ведения хозяйства);

документы о полученных гонорарах или поддержке волонтерских фондов.

Когда банк рассмотрит документы, то может отменить или существенно повысить лимиты.

Какие банки ограничат переводы

К банкам, которые введут новые лимиты на карточные переводы, относятся:

"Ощадбанк";

"Райффайзен Банк";

"Приватбанк";

"Универсал банк" (monobank);

"Укрэксимбанк";

"Укргазбанк";

"КристалБанк";

"Глобус Банк", "МТБ Банк";

"Радабанк";

"Идея Банк";

"Альтбанк";

"Банк Альянс";

"ЕПБ";

"Клиринговый дом";

"Поликомбанк";

"Банк Траст-Капитал";

"Украинский банк реконструкции и развития";

"Окси банк";

"Первый инвестиционный банк";

"Агропросперис Банк";

"НоваПей" (NovaPay);

"ПроКредит Банк";

"Коминбанк";

"Правэкс банк";

ФК "ЭВО" (RozetkaPay);

"Украинский капитал";

"Сенс Банк";

"Скай-Банк";

"Пиреус Банк МКБ";

"Банк инвестиций и сбережений".

Обратите внимание! С 1 февраля 2025 года клиенты банков со "средним" и "низким" уровнями риска могли переводить 150 тысяч гривен в месяц, а с 1 июня лимит на переводы уменьшится до 100 тысяч гривен в месяц.