Как отменить ограничения на карточные переводы

Воспользоваться этой возможностью могут украинцы, которые осуществляют крупные транзакции, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Значительные суммы могут переводить волонтеры или ФЛП, однако для этого надо предоставить банку следующие документы:

  • справку ОК-5 или ОК-7 из ПФУ (сформировать можно онлайн через Дію или в ЦНАПе);
  • декларацию о доходах из Государственной налоговой службы;
  • выписку о зарплатных начислениях от работодателя;
  • справку о социальных выплатах или других зачислениях из госорганов;
  • подтверждение доходов членов семьи (при условии совместного ведения хозяйства);
  • документы о полученных гонорарах или поддержке волонтерских фондов.

Когда банк рассмотрит документы, то может отменить или существенно повысить лимиты.

Какие банки ограничат переводы

К банкам, которые введут новые лимиты на карточные переводы, относятся:

  • "Ощадбанк";
  • "Райффайзен Банк";
  • "Приватбанк";
  • "Универсал банк" (monobank);
  • "Укрэксимбанк";
  • "Укргазбанк";
  • "КристалБанк";
  • "Глобус Банк", "МТБ Банк";
  • "Радабанк";
  • "Идея Банк";
  • "Альтбанк";
  • "Банк Альянс";
  • "ЕПБ";
  • "Клиринговый дом";
  • "Поликомбанк";
  • "Банк Траст-Капитал";
  • "Украинский банк реконструкции и развития";
  • "Окси банк";
  • "Первый инвестиционный банк";
  • "Агропросперис Банк";
  • "НоваПей" (NovaPay);
  • "ПроКредит Банк";
  • "Коминбанк";
  • "Правэкс банк";
  • ФК "ЭВО" (RozetkaPay);
  • "Украинский капитал";
  • "Сенс Банк";
  • "Скай-Банк";
  • "Пиреус Банк МКБ";
  • "Банк инвестиций и сбережений".

Обратите внимание! С 1 февраля 2025 года клиенты банков со "средним" и "низким" уровнями риска могли переводить 150 тысяч гривен в месяц, а с 1 июня лимит на переводы уменьшится до 100 тысяч гривен в месяц.