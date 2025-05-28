Как отменить ограничения на карточные переводы
Воспользоваться этой возможностью могут украинцы, которые осуществляют крупные транзакции, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Значительные суммы могут переводить волонтеры или ФЛП, однако для этого надо предоставить банку следующие документы:
- справку ОК-5 или ОК-7 из ПФУ (сформировать можно онлайн через Дію или в ЦНАПе);
- декларацию о доходах из Государственной налоговой службы;
- выписку о зарплатных начислениях от работодателя;
- справку о социальных выплатах или других зачислениях из госорганов;
- подтверждение доходов членов семьи (при условии совместного ведения хозяйства);
- документы о полученных гонорарах или поддержке волонтерских фондов.
Когда банк рассмотрит документы, то может отменить или существенно повысить лимиты.
Какие банки ограничат переводы
К банкам, которые введут новые лимиты на карточные переводы, относятся:
- "Ощадбанк";
- "Райффайзен Банк";
- "Приватбанк";
- "Универсал банк" (monobank);
- "Укрэксимбанк";
- "Укргазбанк";
- "КристалБанк";
- "Глобус Банк", "МТБ Банк";
- "Радабанк";
- "Идея Банк";
- "Альтбанк";
- "Банк Альянс";
- "ЕПБ";
- "Клиринговый дом";
- "Поликомбанк";
- "Банк Траст-Капитал";
- "Украинский банк реконструкции и развития";
- "Окси банк";
- "Первый инвестиционный банк";
- "Агропросперис Банк";
- "НоваПей" (NovaPay);
- "ПроКредит Банк";
- "Коминбанк";
- "Правэкс банк";
- ФК "ЭВО" (RozetkaPay);
- "Украинский капитал";
- "Сенс Банк";
- "Скай-Банк";
- "Пиреус Банк МКБ";
- "Банк инвестиций и сбережений".
Обратите внимание! С 1 февраля 2025 года клиенты банков со "средним" и "низким" уровнями риска могли переводить 150 тысяч гривен в месяц, а с 1 июня лимит на переводы уменьшится до 100 тысяч гривен в месяц.