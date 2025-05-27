Какие условия снятия наличных с карты "Приватбанка"

Клиенты "Приватбанка" имеют возможность снимать наличные со своей карты за рубежом по выгодному курсу, избегая дополнительной комиссии из-за двойной конвертации. Для этого им необходимо открыть дополнительную карту в долларах или евро, сообщает 24 Канал.

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Пользоваться карточками "Приватбанка" за рубежом украинцы могут так же как и в Украине, то есть рассчитываться в магазинах и снимать наличные в банкомате любого банка. Однако если открыть валютную карту не удалось, придется платить комиссию. Кроме того, существуют лимиты на снятие наличных.

Комиссия на снятие наличных за рубежом для карт "Приватбанка" составляет 2%.

Снять гривневого счета за рубежом можно снять до 12 500 гривен (в эквиваленте) на 7 дней;

С валютной карты разрешается снять до 100 000 гривен в день.

Стоит знать! Двойная конвертация возникает, когда валюта вашей карты отличается от валюты страны, где осуществляется платеж.

Как снять наличные в Monobank за рубежом

За рубежом владельцы карты Monobank могут снять наличные с помощью любого банкомата. Также клиенты банка могут обратиться в отделение банка или получить деньги в POS-терминале.

Однако при снятии наличных с карты Monobank тоже взимается комиссия и есть определенные лимиты.

Снять можно до 12 500 тысяч гривен еженедельно или 50 000 гривен один раз в месяц с гривневой карты.

Если человек снимает деньги с собственного счета в Monobank комиссия составит 2%.

Если снимать кредитные средства, комиссия возрастает до 4%.

Кроме основной комиссии, банк, который осуществляет транзакцию снятия средств, может взимать дополнительную комиссию. Обычно она составляет 1-2%, тарифы можно найти на европейских банкоматах.

Важно! За пользование POS-терминалом также может взиматься комиссия, которая составляет 2%. Ее оплачивают дополнительно к банковским тарифам.