Какую валюту можно купить в "Приватбанке" и какие правила
Наличие иностранной валюты зависит от места, где вы захотите ее приобрести, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Приватбанк".
Смотрите также Банкомат "изъял" карту: что делать клиентам "Приватбанка"
Сейчас приобрести можно:
- В кассе банка: доллар США (USD), евро (EUR), английский фунт стерлингов (GBP), швейцарский франк (CHF), чешская крона (CZK), польский злотый (PLN).
- В "Приват24": доллар США (USD), евро (EUR).
- В терминалах самообслуживания: доллар США (USD), евро (EUR).
Эту же валюту "Приватбанк" покупает у клиентов. Операции с российским рублем запрещены в соответствии с требованиями НБУ.
Правила для продажи наличной валюты:
- если же сумма валюты для приобретения больше 400 000 гривен в эквиваленте, то клиент должен предоставить документы, подтверждающие источник происхождения средств, и пройти идентификацию;
- минимальная сумма персонального заказа наличных – 300 долларов (или евро).
Снятие наличных со счетов в иностранной валюте
Снятие валюты доступно, но на снятие средств действуют некоторые ограничения:
- В гривне – 100 000 гривен в день;
- В валюте счета – 100 000 гривен в эквиваленте в день.
Заказать наличные можно в мобильном приложении "Приват24". Для этого нужно выбрать раздел "Сервисы" затем "Услуги" и пункт "Заказ наличных". Далее указываете необходимую сумму, валюту и отделение банка, где хотите забрать деньги.