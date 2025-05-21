Какую валюту можно купить в "Приватбанке" и какие правила

Наличие иностранной валюты зависит от места, где вы захотите ее приобрести, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Приватбанк".

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Сейчас приобрести можно:

В кассе банка: доллар США (USD), евро (EUR), английский фунт стерлингов (GBP), швейцарский франк (CHF), чешская крона (CZK), польский злотый (PLN).

В "Приват24": доллар США (USD), евро (EUR).

В терминалах самообслуживания: доллар США (USD), евро (EUR).

Эту же валюту "Приватбанк" покупает у клиентов. Операции с российским рублем запрещены в соответствии с требованиями НБУ.

Правила для продажи наличной валюты:

если же сумма валюты для приобретения больше 400 000 гривен в эквиваленте, то клиент должен предоставить документы, подтверждающие источник происхождения средств, и пройти идентификацию;

минимальная сумма персонального заказа наличных – 300 долларов (или евро).

Снятие наличных со счетов в иностранной валюте

Снятие валюты доступно, но на снятие средств действуют некоторые ограничения:

В гривне – 100 000 гривен в день;

В валюте счета – 100 000 гривен в эквиваленте в день.

Заказать наличные можно в мобильном приложении "Приват24". Для этого нужно выбрать раздел "Сервисы" затем "Услуги" и пункт "Заказ наличных". Далее указываете необходимую сумму, валюту и отделение банка, где хотите забрать деньги.