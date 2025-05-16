Курс валют в банках

По состоянию на утро 16 мая, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,15 гривны (-7 копеек против 15 мая) и продажа по 41,75 гривны (-5 копеек).

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Покупка евро проходит по 46,15 гривны (без изменений), продажа – по 46,80 гривны (-22 копейки).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,55 гривны (+5 копеек), а продать по 41,56 гривны (+1 копейка).

(+5 копеек), а продать (+1 копейка). Покупка евро по 46,56 гривны (+1 копейка), а продажа по 46,69 гривны (-3 копейки).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 40,81 гривны (-18 копеек), а продают по 41,53 гривны (-4 копейки), по данным finance.ua.

(-18 копеек), а продают (-4 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 45,86 гривны (-24 копейки), а продают по 46,86 гривны (+10 копеек).

За сколько доллар и евро

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что разница между курсом доллара и евро ожидается до 6 гривен.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Как и в предыдущие недели на курсы валют вместе со стратегией НБУ будут влиять прежде всего экономические факторы: это развитие экспорта, что пополняет международные валютные резервы, развитие экономики и тому подобное. Все другие косвенные факторы, как, например, ситуация на фронте, последствия вражеских обстрелов, могут создавать определенное давление, однако не будут действовать отдельно от экономики.

В то же время в течение последней декады мая спрос и предложение будут оставаться в балансе.

Обратите внимание! Курсы валют будут на таких уровнях: 41,40 – 41,80 гривны за доллар и 45,50 – 47 гривен за евро (на межбанке) и 41,40 – 41,80 гривен за доллар и 45,50 – 47 гривен за евро (на наличном рынке).