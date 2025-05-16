Курс валют у банках

Станом на ранок 16 травня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,15 гривні (-7 копійок проти 15 травня) та продаж по 41,75 гривні (-5 копійок).

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Купівля євро проходить по 46,15 гривні (без змін), продаж – по 46,80 гривні (-22 копійки).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,55 гривні (+5 копійок), а продати по 41,56 гривні (+1 копійка).

(+5 копійок), а продати (+1 копійка). Купівля євро по 46,56 гривні (+1 копійка), а продаж по 46,69 гривні (-3 копійки).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 40,81 гривні (-18 копійок), а продають по 41,53 гривні (-4 копійки), за даними finance.ua.

(-18 копійок), а продають (-4 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 45,86 гривні (-24 копійки), а продають по 46,86 гривні (+10 копійок).

За скільки долар та євро

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що різниця між курсом долара та євро очікується до 6 гривень.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Як і в попередні тижні на курси валют разом зі стратегією НБУ впливатимуть перш за все економічні чинники: це розвиток експорту, що поповнює міжнародні валютні резерви, розвиток економіки тощо. Всі інші непрямі чинники, як, приміром, ситуація на фронті, наслідки ворожих обстрілів, можуть створювати певний тиск, однак не діятимуть окремо від економіки.

Водночас протягом останньої декади травня попит і пропозиція залишатимуться в балансі.

Зверніть увагу! Курси валют будуть на таких рівня: 41,40 – 41,80 гривні за долар та 45,50 – 47 гривень за євро (на міжбанку) та 41,40 – 41,80 гривень за долар та 45,50 – 47 гривень за євро (на готівковому ринку).