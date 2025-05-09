Какие ограничения действуют на снятие наличных денег

Для различных каналов снятия наличных действуют различные ограничения, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Приватбанк".

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Банкомат:

Лимит на снятие наличных с карты "Приватбанка": 20 000 гривен на 3 часа, 100 000 гривен в сутки 100 000 гривен в сутки;

Лимит на снятие наличных с карты другого банка: 20 000 гривен за одну операцию, 20 000 гривен на 3 часа.

Услуга "Снять без карты":

Лимит для первого заказа услуги – 4 000 гривен в течение 24 часов (всего или за 1 транзакцию);

Дальнейшие снятия – 4 000 гривен за одну операцию, 20 000 гривен в течение 24 часов (максимум 5 операций в 24 часа).

Касса:

Гривна

Ограничено снятие наличных со счета клиента до 100 000 гривен в день. Для обеспечения наличия наличных в отделении значительные суммы необходимо заказывать заранее через "Приват24".

Лимит на снятие наличных с карты другого банка: 20 000 гривен за одну транзакцию, 20 000 гривен в день.

Валюта

Лимит на снятие иностранной валюты со счета клиента в иностранной валюте: до 100 000 гривен (в эквиваленте) в день.

В отделениях банка, расположенных на территориях, находящихся под угрозой оккупации, выдача иностранной валюты осуществляется в пределах остатка на счете при условии наличия наличных в кассе. Разрешение на выдачу средств дает руководитель отделения банка в зависимости от ситуации на момент выдачи.

Другие каналы снятия наличных

Снять до 6 000 гривен на кассе при оплате товара можно:

в сетях продовольственных супермаркетов и магазинов "АТБ", "Сильпо", Fozzy, "Фора", VARUS, "ЛотОК", "Точка", "Thrash! Траш!", "Сім23" (до 2 000 гривен), NOVUS (до 500 гривен), ROSHEN (до 500 гривен);

на АЗС WOG, OKKO, "БРСМ-Нафта" (до 500 гривен), "Укрнафта" (до 5 000 гривен);

в аптеках "Белая ромашка".

Снятие наличных за границей:

По картам в гривнах – 50 000 гривен (в эквиваленте) в месяц, но с 21 июля 2022 года лимит на снятие наличных изменили с месячного на недельный – 12 500 гривен (в эквиваленте) на семь календарных дней.

По картам в долларах США/евро – 100 000 гривен (в эквиваленте) в день.

Обратите внимание! Комиссия на снятие наличных с карт "Приватбанка" за рубежом – 2%.