Які обмеження діють на зняття готівки

Для різних каналів зняття готівки діють різні обмеження, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Приватбанк".

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Банкомат:

Ліміт на зняття готівки з картки "Приватбанку": 20 000 гривень на 3 години, 100 000 гривень на добу;

Ліміт на зняття готівки з картки іншого банку: 20 000 гривень за одну операцію, 20 000 гривень на 3 години.

Послуга "Зняти без картки":

Ліміт для першого замовлення послуги – 4 000 гривень протягом 24 годин (усього або за 1 транзакцію);

Подальші зняття – 4 000 гривень за одну операцію, 20 000 гривень протягом 24 годин (максимум 5 операцій на 24 години).

Каса:

Гривня

Обмежено зняття готівки з рахунку клієнта до 100 000 гривень на день. Для забезпечення наявності готівки у відділенні значні суми необхідно замовляти заздалегідь через "Приват24".

Ліміт на зняття готівки з картки іншого банку: 20 000 гривень за одну транзакцію, 20 000 гривень на день.

Валюта

Ліміт на зняття іноземної валюти з рахунку клієнта в іноземній валюті: до 100 000 гривень (в еквіваленті) на день.

У відділеннях банку, розташованих на територіях, що перебувають під загрозою окупації, видача іноземної валюти здійснюється в межах залишку на рахунку за умови наявності готівки в касі. Дозвіл на видачу коштів дає керівник відділення банку залежно від ситуації на момент видачі.

Інші канали зняття готівки

Зняти до 6 000 гривень на касі під час оплати товару можна:

у мережах продовольчих супермаркетів та магазинів "АТБ", "Сільпо", Fozzy, "Фора", VARUS, "ЛотОК", "Точка", "Thrash! Траш!", "Сім23" (до 2 000 гривень), NOVUS (до 500 гривень), ROSHEN (до 500 гривень);

на АЗС WOG, OKKO, "БРСМ-Нафта" (до 500 гривень), "Укрнафта" (до 5 000 гривень);

в аптеках "Біла ромашка".

Зняття готівки за кордоном:

За картками в гривнях – 50 000 гривень (в еквіваленті) на місяць, але з 21 липня 2022 року ліміт на зняття готівки змінили з місячного на тижневий – 12 500 гривень (в еквіваленті) на сім календарних днів.

За картками в доларах США/євро – 100 000 гривень (в еквіваленті) на день.

Зауважте! Комісія на зняття готівки з карток "Приватбанку" за кордоном – 2%.