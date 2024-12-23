Как обменять валюту в банкомате

Теперь клиенты могут круглосуточно обменивать наличную валюту на гривны без дополнительных комиссий, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Приватбанка.

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Условия обмена:

обмен осуществляется по актуальному наличному курсу;

остаток до 100 гривен зачисляется на карточный или мобильный счет;

максимальная сумма одной операции составляет 1 000 долларов или 1 000 евро.

Как заказать валюту в "Приватбанке"

Минимальная сумма заказа составляет 20 тысяч гривен или 300 единиц другой валюты, но не более общей суммы на ваших карточных счетах.

Важно! Если вам нужна сумма, превышающая остаток на счетах, ее можно оформить как получение денежного перевода, указав номер перевода, сумму, страну отправителя и другую необходимую информацию.

Как заказать через мобильное приложение: