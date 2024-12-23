Як обміняти валюту в банкоматі

Тепер клієнти можуть цілодобово обмінювати готівкову валюту на гривні без додаткових комісій, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Приватбанку.

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Умови обміну:

обмін здійснюється за актуальним готівковим курсом;

решта до 100 гривень зараховується на картковий або мобільний рахунок;

максимальна сума однієї операції становить 1 000 доларів або 1 000 євро.

Як замовити валюту в "Приватбанку"

Мінімальна сума замовлення становить 20 тисяч гривень або 300 одиниць іншої валюти, але не більше загальної суми на ваших карткових рахунках.

Важливо! Якщо вам потрібна сума, що перевищує залишок на рахунках, її можна оформити як отримання грошового переказу, вказавши номер переказу, суму, країну відправника та іншу необхідну інформацію.

Як замовити через мобільний додаток: