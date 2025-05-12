Яку суму коштів можна переказувати з картки на картку
- З 1 квітня 2025 року НБУ скасував ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для переказів між картками фізичних осіб, але банки можуть встановлювати власні обмеження.
- З 1 червня 2025 року НБУ встановить ліміт у 100 тисяч гривень на місяць для клієнтів із середнім та низьким рівнем ризику, а для клієнтів з високим ризиком залишиться ліміт у 50 тисяч гривень.
У 2025 році в Україні діють оновлені правила щодо переказів між банківськими картками. З 1 квітня 2025 року Національний банк України скасував ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для переказів між картками фізичних осіб.
Скільки можна переказувати з картки на картку
Попри скасування загального ліміту, банки можуть встановлювати власні обмеження на перекази, залежно від рівня ризику клієнта, передає 24 Канал з посиланням на НБУ.
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З 1 червня 2025 року НБУ поверне ліміт на грошові перекази для клієнтів із середнім та низьким рівнем ризику, але знизять його зі 150 до 100 тисяч гривень на місяць.
Це стосується і карткових переказів, і платежів через IBAN. Для клієнтів з високим ризиком ліміт залишиться на рівні 50 тисяч. Обмеження не діють для тих, хто має підтверджені доходи, наприклад, зарплатних клієнтів.
Які перекази оподатковуються:
- Подарунки від близьких родичів. Перекази від родичів першого та другого ступеня споріднення (батьки, діти, подружжя, брати, сестри, бабусі, дідусі) не оподатковуються, незалежно від суми.
- Подарунки від інших осіб. Подарунки від осіб, які не є близькими родичами, оподатковуються за ставкою 5% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 1,5% військового збору.
Подарунки від нерезидентів. Якщо подарунок надходить від нерезидента, застосовується ставка 18% ПДФО та 1,5% військового збору.
Неоподатковувана сума. У 2025 році не оподатковуються подарунки у негрошовій формі вартістю до 2 000 гривень (25% від мінімальної заробітної плати, яка становить 8 000 гривень).
Зауважте! Регулярні перекази великих сум або перекази від кількох осіб можуть привернути увагу банку та податкової служби.