Яку суму коштів можна переказувати з картки на картку

У 2025 році в Україні діють оновлені правила щодо переказів між банківськими картками. З 1 квітня 2025 року Національний банк України скасував ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для переказів між картками фізичних осіб.

Скільки можна переказувати з картки на картку

Попри скасування загального ліміту, банки можуть встановлювати власні обмеження на перекази, залежно від рівня ризику клієнта, передає 24 Канал з посиланням на НБУ.

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З 1 червня 2025 року НБУ поверне ліміт на грошові перекази для клієнтів із середнім та низьким рівнем ризику, але знизять його зі 150 до 100 тисяч гривень на місяць.

Це стосується і карткових переказів, і платежів через IBAN. Для клієнтів з високим ризиком ліміт залишиться на рівні 50 тисяч. Обмеження не діють для тих, хто має підтверджені доходи, наприклад, зарплатних клієнтів.

Які перекази оподатковуються:

Подарунки від близьких родичів. Перекази від родичів першого та другого ступеня споріднення (батьки, діти, подружжя, брати, сестри, бабусі, дідусі) не оподатковуються, незалежно від суми.

Перекази від родичів першого та другого ступеня споріднення (батьки, діти, подружжя, брати, сестри, бабусі, дідусі) не оподатковуються, незалежно від суми. Подарунки від інших осіб. Подарунки від осіб, які не є близькими родичами, оподатковуються за ставкою 5% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 1,5% військового збору.

Подарунки від осіб, які не є близькими родичами, оподатковуються за ставкою 5% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 1,5% військового збору. Подарунки від нерезидентів. Якщо подарунок надходить від нерезидента, застосовується ставка 18% ПДФО та 1,5% військового збору.

Неоподатковувана сума. У 2025 році не оподатковуються подарунки у негрошовій формі вартістю до 2 000 гривень (25% від мінімальної заробітної плати, яка становить 8 000 гривень).

Зауважте! Регулярні перекази великих сум або перекази від кількох осіб можуть привернути увагу банку та податкової служби.