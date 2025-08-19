Українці мають сплачувати податки з коштів, які отримують на свої банківські картки. Втім є низка винятків, коли банківські зарахування не оподатковуються.

Які перекази не оподатковуються?

Будь-який переказ на банківську картку в Україні вважається отриманням доходу, з якого необхідно сплатити податки, окрім конкретних випадків звільнення від оподаткування, повідомляє 24 Канал з посиланням на Податковий кодекс.

За законом, не потрібно платити податки:

з пенсії;

з аліментів;

з допомоги на поховання;

зі студентських стипендій;

з виплат за договорами страхування;

з компенсації донорам крові;

з повернення боргів.

Не підлягають також оподаткуванню кошти, які виплачуються як допомога учасникам бойових дій, військовим та членам їхніх родин, а також донати українців волонтерам.

Окрім того, до переліку винятків з оподаткування належать:

кошти, які людина отримує від продажу вторинної сировини;

зарахування на картку від продажу власної сільськогосподарської продукції;

грошові перекази ФОПів на особисті картки;

перекази на картку між родичами першого та другого ступеня споріднення – батьками, чоловіком та дружиною, дітьми, братами та сестрами, онуками, бабусями та дідусями.

Варто знати! Не сплачуються податки з майнових подарунків, вартість яких не перевищує 25% від мінімальної заробітної плати. У 2025 році мінімалка складає 8 000 гривень, отже подарунки не оподатковуються вартістю до 2 000 гривень.

Що варто знати про оподаткування переказів?

Втім, навіть ті кошти, з яких не потрібно сплачувати податки, у певних випадках можуть оподатковуватися. Тому потрібно дуже уважно ставитися до кожного банківського переказу та чітко розуміти його призначення.

Зокрема, можуть стягнути податки з донатів на армію, якщо волонтер не має офіційної реєстрації своєї діяльності. Він також зобов'язаний подавати декларацію про доходи, вказавши суми донатів.

Повернення боргів може викликати запитання у податкової, тому необхідно мати підтвердження боргових зобов'язань. Це може бути договір чи розписка. До того ж звільняється від податків повернення боргів лише протягом трьох років з моменту отримання позики.

Грошові подарунки, на відміну від майнових, не звільнені від сплати податків. Винятки становлять лише подарунки близьким родичам (1-2 ступінь спорідненості).

Важливо! З усіх інших переказів на банківські картки, які вважаються доходами, необхідно сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору.