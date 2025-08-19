Укр Рус
Гроші на картку без податків: що не оподатковується у 2025 році
19 серпня, 16:31
Гроші на картку без податків: що не оподатковується у 2025 році

Ірина Гайдук
Основні тези
  • В Україні від податків звільняються перекази з пенсій, аліментів, допомоги на поховання, студентських стипендій, виплат за договорами страхування, компенсацій донорам крові, повернення боргів, допомоги учасникам бойових дій, військовим і їхнім родинам, та донати волонтерам.

  • Не обкладаються податками кошти з продажу вторинної сировини, сільськогосподарської продукції, переказів між родичами першого та другого ступеня, і майнових подарунків до 2 000 гривень, але з усіх інших доходів необхідно сплатити 18% ПДФО і 5% військового збору.

     

Українці мають сплачувати податки з коштів, які отримують на свої банківські картки. Втім є низка винятків, коли банківські зарахування не оподатковуються.

Які перекази не оподатковуються? 

Будь-який переказ на банківську картку в Україні вважається отриманням доходу, з якого необхідно сплатити податки, окрім конкретних випадків звільнення від оподаткування, повідомляє 24 Канал з посиланням на Податковий кодекс

За законом, не потрібно платити податки: 

  • з пенсії;
  • з аліментів;
  • з допомоги на поховання;
  • зі студентських стипендій;
  • з виплат за договорами страхування;
  • з компенсації донорам крові;
  • з повернення боргів. 

Не підлягають також оподаткуванню кошти, які виплачуються як допомога учасникам бойових дій, військовим та членам їхніх родин, а також донати українців волонтерам. 

Окрім того, до переліку винятків з оподаткування належать: 

  • кошти, які людина отримує від продажу вторинної сировини;
  • зарахування на картку від продажу власної сільськогосподарської продукції;
  • грошові перекази ФОПів на особисті картки;
  • перекази на картку між родичами першого та другого ступеня споріднення – батьками, чоловіком та дружиною, дітьми, братами та сестрами, онуками, бабусями та дідусями.  

Варто знати! Не сплачуються податки з майнових подарунків, вартість яких не перевищує 25% від мінімальної заробітної плати. У 2025 році мінімалка складає 8 000 гривень, отже подарунки не оподатковуються вартістю до 2 000 гривень. 

Що варто знати про оподаткування переказів? 

Втім, навіть ті кошти, з яких не потрібно сплачувати податки, у певних випадках можуть оподатковуватися. Тому потрібно дуже уважно ставитися до кожного банківського переказу та чітко розуміти його призначення. 

  • Зокрема, можуть стягнути податки з донатів на армію, якщо волонтер не має офіційної реєстрації своєї діяльності. Він також зобов'язаний подавати декларацію про доходи, вказавши суми донатів.
  • Повернення боргів може викликати запитання у податкової, тому необхідно мати підтвердження боргових зобов'язань. Це може бути договір чи розписка. До того ж звільняється від податків повернення боргів лише протягом трьох років з моменту отримання позики.
  • Грошові подарунки, на відміну від майнових, не звільнені від сплати податків. Винятки становлять лише подарунки близьким родичам (1-2 ступінь спорідненості). 

Важливо! З усіх інших переказів на банківські картки, які вважаються доходами, необхідно сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору. 