Гроші на картку без податків: що не оподатковується у 2025 році
- В Україні від податків звільняються перекази з пенсій, аліментів, допомоги на поховання, студентських стипендій, виплат за договорами страхування, компенсацій донорам крові, повернення боргів, допомоги учасникам бойових дій, військовим і їхнім родинам, та донати волонтерам.
Не обкладаються податками кошти з продажу вторинної сировини, сільськогосподарської продукції, переказів між родичами першого та другого ступеня, і майнових подарунків до 2 000 гривень, але з усіх інших доходів необхідно сплатити 18% ПДФО і 5% військового збору.
Українці мають сплачувати податки з коштів, які отримують на свої банківські картки. Втім є низка винятків, коли банківські зарахування не оподатковуються.
Які перекази не оподатковуються?
Будь-який переказ на банківську картку в Україні вважається отриманням доходу, з якого необхідно сплатити податки, окрім конкретних випадків звільнення від оподаткування, повідомляє 24 Канал з посиланням на Податковий кодекс.
За законом, не потрібно платити податки:
- з пенсії;
- з аліментів;
- з допомоги на поховання;
- зі студентських стипендій;
- з виплат за договорами страхування;
- з компенсації донорам крові;
- з повернення боргів.
Не підлягають також оподаткуванню кошти, які виплачуються як допомога учасникам бойових дій, військовим та членам їхніх родин, а також донати українців волонтерам.
Окрім того, до переліку винятків з оподаткування належать:
- кошти, які людина отримує від продажу вторинної сировини;
- зарахування на картку від продажу власної сільськогосподарської продукції;
- грошові перекази ФОПів на особисті картки;
- перекази на картку між родичами першого та другого ступеня споріднення – батьками, чоловіком та дружиною, дітьми, братами та сестрами, онуками, бабусями та дідусями.
Варто знати! Не сплачуються податки з майнових подарунків, вартість яких не перевищує 25% від мінімальної заробітної плати. У 2025 році мінімалка складає 8 000 гривень, отже подарунки не оподатковуються вартістю до 2 000 гривень.
Що варто знати про оподаткування переказів?
Втім, навіть ті кошти, з яких не потрібно сплачувати податки, у певних випадках можуть оподатковуватися. Тому потрібно дуже уважно ставитися до кожного банківського переказу та чітко розуміти його призначення.
- Зокрема, можуть стягнути податки з донатів на армію, якщо волонтер не має офіційної реєстрації своєї діяльності. Він також зобов'язаний подавати декларацію про доходи, вказавши суми донатів.
- Повернення боргів може викликати запитання у податкової, тому необхідно мати підтвердження боргових зобов'язань. Це може бути договір чи розписка. До того ж звільняється від податків повернення боргів лише протягом трьох років з моменту отримання позики.
- Грошові подарунки, на відміну від майнових, не звільнені від сплати податків. Винятки становлять лише подарунки близьким родичам (1-2 ступінь спорідненості).
Важливо! З усіх інших переказів на банківські картки, які вважаються доходами, необхідно сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору.