Украинцы должны платить налоги со средств, которые получают на свои банковские карты. Впрочем, есть ряд исключений, когда банковские зачисления не облагаются налогом.

Какие переводы не облагаются налогом?

Любой перевод на банковскую карту в Украине считается получением дохода, с которого необходимо уплатить налоги, кроме конкретных случаев освобождения от налогообложения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Налоговый кодекс.

По закону, не нужно платить налоги:

с пенсии;

с алиментов;

с пособия на погребение;

со студенческих стипендий;

с выплат по договорам страхования;

по компенсации донорам крови;

по возврату долгов.

Не подлежат также налогообложению средства, которые выплачиваются как помощь участникам боевых действий, военным и членам их семей, а также донаты украинцев волонтерам.

Кроме того, в перечень исключений из налогообложения относятся:

средства, которые человек получает от продажи вторичного сырья;

зачисления на карту от продажи собственной сельскохозяйственной продукции;

денежные переводы ФЛП на личные карты;

переводы на карту между родственниками первой и второй степени родства – родителями, мужем и женой, детьми, братьями и сестрами, внуками, бабушками и дедушками.

Стоит знать! Не уплачиваются налоги с имущественных подарков, стоимость которых не превышает 25% от минимальной заработной платы. В 2025 году минималка составляет 8 000 гривен, следовательно подарки не облагаются налогом стоимостью до 2 000 гривен.

Что стоит знать о налогообложении переводов?

Впрочем, даже те средства, с которых не нужно платить налоги, в определенных случаях могут облагаться налогом. Поэтому нужно очень внимательно относиться к каждому банковскому переводу и четко понимать его назначение.

В частности, могут взыскать налоги с донатов на армию, если волонтер не имеет официальной регистрации своей деятельности. Он также обязан подавать декларацию о доходах, указав суммы донатов.

Возврат долгов может вызвать вопросы у налоговой, поэтому необходимо иметь подтверждение долговых обязательств. Это может быть договор или расписка. К тому же освобождается от налогов возврат долгов только в течение трех лет с момента получения займа.

Денежные подарки, в отличие от имущественных, не освобождены от уплаты налогов. Исключения составляют лишь подарки близким родственникам (1-2 степень родства).

Важно! Со всех других переводов на банковские карты, которые считаются доходами, необходимо уплатить 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора.