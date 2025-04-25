Чи можна переказувати собі кошти з різних карток і які ліміти діють

У 2025 році в Україні дозволено переказувати кошти між власними банківськими картками. Раніше в окремих випадках могли діяти обмеження на карткові перекази.

Чи можна переказувати кошти самому собі

Перекази між власними рахунками в межах одного банку зазвичай не обмежуються, передає 24 Канал.

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Клієнт може вільно переказувати кошти між своїми картками, наприклад, з зарплатної на ощадну. Проте, при переказах між картками в різних банках можуть застосовуватися ліміти, встановлені відповідно до Меморандуму про забезпечення прозорості ринку платіжних послуг, підписаного більшістю українських банків.

З 1 лютого 2025 року для клієнтів без підтверджених доходів було встановлено такі обмеження на перекази:

Клієнти з високим рівнем ризику: до 50 000 гривень на місяць.

Клієнти з середнім та низьким рівнем ризику: до 150 000 гривень на місяць.

Однак з 1 квітня 2025 року ці ліміти були зняті. Тож тепер переказувати "з картки на картку" можна понад 150 000 гривень на місяць.