Чи можна переказувати собі кошти з різних карток і які ліміти діють
- З 2025 року в Україні дозволено переказувати кошти між власними банківськими картками, але можуть діяти обмеження, зокрема, при переказах між картками різних банків.
- Для клієнтів без підтверджених доходів з 1 лютого 2025 року були встановлені місячні ліміти, які були скасовані з 1 квітня 2025 року.
У 2025 році в Україні дозволено переказувати кошти між власними банківськими картками. Раніше в окремих випадках могли діяти обмеження на карткові перекази.
Чи можна переказувати кошти самому собі
Перекази між власними рахунками в межах одного банку зазвичай не обмежуються, передає 24 Канал.
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Клієнт може вільно переказувати кошти між своїми картками, наприклад, з зарплатної на ощадну. Проте, при переказах між картками в різних банках можуть застосовуватися ліміти, встановлені відповідно до Меморандуму про забезпечення прозорості ринку платіжних послуг, підписаного більшістю українських банків.
З 1 лютого 2025 року для клієнтів без підтверджених доходів було встановлено такі обмеження на перекази:
Клієнти з високим рівнем ризику: до 50 000 гривень на місяць.
Клієнти з середнім та низьким рівнем ризику: до 150 000 гривень на місяць.
Однак з 1 квітня 2025 року ці ліміти були зняті. Тож тепер переказувати "з картки на картку" можна понад 150 000 гривень на місяць.