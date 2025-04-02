НБУ зняв обмеження на перекази "з картки на картку"

Зокрема вдалося стабілізувати ситуація на ринку, пише 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Національний банк України прийняв рішення не продовжувати дію регуляторних обмежень у розмірі 150 000 грн на місяць для вихідних переказів (також відомих як P2P, C2С) за всіма рахунками клієнтів – фізичних осіб, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб,

– йдеться у повідомленні.

За час дії регуляторних обмежень:

ухвалено Закон № 3994-IX, який підвищує суми штрафів до порушників платіжного законодавства;

підписано загальнонаціональний Меморандум про прозорість ринку платіжних послуг, до якого приєдналася абсолютна більшість банків

банки та небанківські установи вдосконалили системи моніторингу платідних операцій

правоохоронні органи активно працюють над виявленням та припиненням злочинних схем

Бюро економічної безпеки викрило мережу з понад 4000 дропів

Нацбанк розробив реєстр осіб, що потребують особливого контролю.

Минулого року ми фіксували аномальний сплеск обсягу переказів між рахунками фізосіб, який наразі знизився внаслідок введення регуляторних обмежень, комунікації НБУ, що звернула увагу ринку на проблему дропів, та впровадження Меморандуму.

Зокрема у вересні-жовтні минулого року фіксувалася короткострокова тенденція до стрімкого зростання кількості відкритих платіжних карток, яка фіксувалася у вересні-жовтні минулого року. Однак й вона припинилася.

Зауважте! Нацбанк заявив, що й надалі моніторитиме ситуацію та працюватиме над іншими ініціативами, які посилять ефективність боротьби зі злочинними схемами за участю дропів, а також за потреби вживатиме додаткових заходів відповідно до свого регуляторного мандата.