Цифра чимала: скільки українці переказали грошей з-за кордону у 2023 році

За останній рік спостерігається помітне скорочення переказів українців з-за кордону. Відтак, вони скоротилися на 1 мільярд доларів, проте розмір суми залишився чималим.

Який обсяг приватних переказів у 2023 році

Стало відомо, що обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за 2023 рік склав – 11,568 мільярда доларів. Це на 7,8% менше, ніж роком раніше, тоді ця сума склала 12,543 мільярда доларів.

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За даними НБУ, у грудні перекази становили 1,040 мільярда доларів, що на 6,1% менше, ніж у грудні 2022 року. Тоді ця сума склала 1,107 мільярда доларів. Відтак, НБУ враховував у своїх розрахунках як формальні, так і неформальні канали переказу грошей в Україну.

Однак, прогноз НБУ на початку 2023 року про збільшення надходжень від трудових мігрантів в Україну до 16 мільярдів доларів – не збувся.

Сергій Ніколайчук заступник голови Національного банку України Ми вважаємо, що у 2023 році українці будуть активно працевлаштовуватися і матимуть змогу відправляти частину коштів в Україну. Враховуючи цей фактор, на 2023 рік закладаємо зростання переказів до 16 мільярдів доларів.

Скільки українських біженців в Європі

За даними Агентства ООН у справах біженців, станом на 31 грудня 2023 року було зафіксовано в усьому світі 6,357 мільйона біженців з України. З них:

5,954 мільйона біженців зафіксовано в Європі;

0,404 мільйона за межами Європи.

НБУ прогнозує початок повернення біженців тільки з 2024 року. Передбачається, що повернеться 400 тисяч українців. А уряд України вирішив підтримати ВПО та українців фінансовою допомогою.

Кому призначатиметься допомога

Ті, хто повертатимуться з-за кордону та ще не встигли працевлаштуватись в Україні, а отже не мають власних джерел доходів, зможуть отримати допомогу від держави. Відтак, допомога призначатиметься на 6 місяців:

родинам, що повернулись в Україну після тривалого (понад 90 днів поспіль) перебування за кордоном;

для родин внутрішньо переміщених осіб, які, внаслідок переміщення, не працювали або не сплачували ЄСВ.

Допомога призначатиметься навіть якщо в вищеперерахованих родинах є працездатні непрацюючі особи, які не сплачували ЄСВ.