Скільки готівки мають українці

Якщо у 2022 році був на 14,1% більшим, ніж у 2021 році, то вже за рік зростання кількості готівки в обігу зменшилася вдвічі. Це пояснюється високим рівнем невизначеності бізнесу та населення, зумовленим початком повномасштабної війни та ракетного терору.

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Так, в обігу наразі перебуває 2,7 мільярда банкнот на суму 757,5 мільярда гривень і 14,5 мільярда монет на суму 6,7 мільярдів гривень.

На початку 2024 року на кожного жителя України припадало в середньому 66 банкнот і 177 платіжних монет.

Цікаво! Найпоширенішими в обігу є банкноти номіналом 500 гривень і монети номіналом 10 копійок.

Кілька фактів про готівковий обіг:

Найменш поширеними є банкноти номіналом 50 гривень і монети номіналом 10 гривень.

У 2023 році найбільше зросла кількість монет номіналом 10 гривень, а також відбулося збільшення кількості монет номіналами 5, 2 та 1 гривня. Це пов'язано з вилученням з обігу банкнот менших номіналів.

Найбільше скорочення кількості в обігу сталося з монетами номіналом 25 копійок.

Найбільший приріст серед банкнот був у номіналі 1000 гривень, що пояснюється бажанням людей зберігати заощадження у більших номіналах під час війни.

Скорочення кількості банкнот номіналом 100 та 200 гривень в обігу було спричинене активним заміщенням їх на банкноти номіналом 1000 гривень.

НБУ продає валюту

З 22 до 26 січня Національний банк України здійснив продаж валюти на міжбанківському ринку у розмірі 421,3 мільйона доларів, що на 109,7 мільйона доларів менше, ніж за попередній тиждень. Протягом того ж періоду регулятор придбав 520 тисяч доларів, що є найвищим показником з початку року.

З початку 2024 року Нацбанк вже продав 2,4 мільярда доларів та придбав майже 1,2 мільярда доларів у готівковій валюті.

До слова! 25 січня НБУ вирішив утримати облікову ставку на рівні 15%, маючи на меті підтримку курсової стабільності, збереження помірної інфляції та досягнення її рівня у 5%.