Сколько наличных денег имеют украинцы
Если в 2022 году был на 14,1% больше, чем в 2021 году, то уже через год рост количества наличных денег в обращении уменьшился вдвое. Это объясняется высоким уровнем неопределенности бизнеса и населения, обусловленным началом полномасштабной войны и ракетного террора.
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Так, в обращении сейчас находится 2,7 миллиарда банкнот на сумму 757,5 миллиарда гривен и 14,5 миллиарда монет на сумму 6,7 миллиардов гривен.
В начале 2024 года на каждого жителя Украины приходилось в среднем 66 банкнот и 177 платежных монет.
Несколько фактов о наличном обращении:
- Наименее распространенными являются банкноты номиналом 50 гривен и монеты номиналом 10 гривен.
- В 2023 году больше всего выросло количество монет номиналом 10 гривен, а также произошло увеличение количества монет номиналами 5, 2 и 1 гривна. Это связано с изъятием из обращения банкнот меньших номиналов.
- Наибольшее сокращение количества в обращении произошло с монетами номиналом 25 копеек.
- Наибольший прирост среди банкнот был в номинале 1000 гривен, что объясняется желанием людей хранить сбережения в больших номиналах во время войны.
- Сокращение количества банкнот номиналом 100 и 200 гривен в обращении было вызвано активным замещением их на банкноты номиналом 1000 гривен.
НБУ продает валюту
С 22 по 26 января Национальный банк Украины осуществил продажу валюты на межбанковском рынке в размере 421,3 миллиона долларов, что на 109,7 миллиона долларов меньше, чем за предыдущую неделю. В течение того же периода регулятор приобрел 520 тысяч долларов, что является самым высоким показателем с начала года.
С начала 2024 Нацбанк уже продал 2,4 миллиарда долларов и приобрел почти 1,2 миллиарда долларов в наличной валюте.