Какой объем частных переводов в 2023 году

Стало известно, что объем частных переводов в Украину из-за рубежа за 2023 год составил – 11,568 миллиарда долларов. Это на 7,8% меньше, чем годом ранее, тогда эта сумма составила 12,543 миллиарда долларов.

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По данным НБУ, в декабре переводы составили 1,040 миллиарда долларов, что на 6,1% меньше, чем в декабре 2022 года. Тогда эта сумма составила 1,107 миллиарда долларов. При этом, НБУ учитывал в своих расчетах как формальные, так и неформальные каналы перевода денег в Украину.

Однако, прогноз НБУ в начале 2023 года об увеличении поступлений от трудовых мигрантов в Украину до 16 миллиардов долларов – не сбылся.

Сергей Николайчук заместитель председателя Национального банка Украины Мы считаем, что в 2023 году украинцы будут активно трудоустраиваться и смогут отправлять часть средств в Украину. Учитывая этот фактор, на 2023 год закладываем рост переводов до 16 миллиардов долларов.

Сколько украинских беженцев в Европе

По данным Агентства ООН по делам беженцев, по состоянию на 31 декабря 2023 года было зафиксировано во всем мире 6,357 миллиона беженцев из Украины. Из них:

5,954 миллиона беженцев зафиксировано в Европе;

0,404 миллиона за пределами Европы.

НБУ прогнозирует начало возвращения беженцев только с 2024 года. Предполагается, что вернется 400 тысяч украинцев. А правительство Украины решило поддержать ВПЛ и украинцев финансовой помощью.

Кому будет назначаться помощь

Те, кто будут возвращаться из-за границы и еще не успели трудоустроиться в Украине, а значит не имеют собственных источников доходов, смогут получить помощь от государства. Поэтому, помощь будет назначаться на 6 месяцев:

семьям, вернувшихся в Украину после длительного (более 90 дней подряд) пребывания за рубежом;

для семей внутренне перемещенных лиц, которые, в результате перемещения, не работали или не платили ЕСВ.