SWIFT-перекази в злотих та євро без комісії: нова функція від Приватбанку

Клієнти Приватбанку отримали нову можливість. Відтепер можна отримувати SWIFT-перекази в злотих та євро без додаткової комісії через PKO Bank Polski SA.

Нововведення від Приватбанку

Згідно з повідомленням від Дмитра Мусієнка, члена правління ПриватБанку, банк активно розширює колаборацію з європейськими, зокрема польськими, фінансовими установами з метою полегшити та зробити більш доступними для українців міжнародні перекази.

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Відтак, ПриватБанком відкриті нові кореспондентські рахунки в PKO Bank Polski SA у березні 2024 року.

Клієнти можуть використовувати нові кореспондентські рахунки для відправки без додаткової комісії в ПриватБанк SWIFT-переказів фізичних осіб в польських злотих (PLN) та євро (EUR). Отримати форму реквізитів для зарахування SWIFT-переказу через PKO Bank Polski можна на сайті ПриватБанку,

– йдеться у повідомленні.

Які переваги SWIFT-переказів

Відтак, переваги отримання SWIFT-переказів є наступними:

Можливість отримувати перекази без обмежень за сумою.

Онлайн відстеження переказів.

Спеціальна лінія підтримки для одержувачів SWIFT-переказів.

За даними банку, зазвичай гроші надходять на рахунки протягом 24 годин, а 40% платежів зараховуються одержувачу за 5 хвилин.