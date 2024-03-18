SWIFT-перекази в злотих та євро без комісії: нова функція від Приватбанку
Джерело:Приватбанк
Клієнти Приватбанку отримали нову можливість. Відтепер можна отримувати SWIFT-перекази в злотих та євро без додаткової комісії через PKO Bank Polski SA.
Нововведення від Приватбанку
Згідно з повідомленням від Дмитра Мусієнка, члена правління ПриватБанку, банк активно розширює колаборацію з європейськими, зокрема польськими, фінансовими установами з метою полегшити та зробити більш доступними для українців міжнародні перекази.
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Відтак, ПриватБанком відкриті нові кореспондентські рахунки в PKO Bank Polski SA у березні 2024 року.
Клієнти можуть використовувати нові кореспондентські рахунки для відправки без додаткової комісії в ПриватБанк SWIFT-переказів фізичних осіб в польських злотих (PLN) та євро (EUR). Отримати форму реквізитів для зарахування SWIFT-переказу через PKO Bank Polski можна на сайті ПриватБанку,
– йдеться у повідомленні.
Які переваги SWIFT-переказів
Відтак, переваги отримання SWIFT-переказів є наступними:
- Можливість отримувати перекази без обмежень за сумою.
- Онлайн відстеження переказів.
- Спеціальна лінія підтримки для одержувачів SWIFT-переказів.