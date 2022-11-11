Сильна і безкорупційна: як світ бачить Україну після перемоги, — The Economist

Війна в Україні ще триває. Проте вже зараз не викликає сумнівів те, що вторгнення Росії закінчиться поразкою. А українська держава після перемоги стане ще сильнішою, ніж була до цього.

Якою буде Україна після перемоги

За прогнозами, у 2030 році Україна буде демократичною та сильною державою, яка готується приєднатися до Європейського Союзу. Її економіка зростатиме, а корумповані олігархи триматимуть на відстані.

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І хоч на сьогодні Україна ще у стані війни, проте плани на майбутнє мають сенс, адже найближчі місяці визначатимуть, що буде з країною наприкінці десятиліття.

Скільки коштуватиме відновлення

що якщо Росія в кінцевому підсумку укріпиться на західних кордонах, це загрожуватиме насамперед безпеці Атлантичного альянсу.

У жовтні, на зустрічі в Берліні, обговорювався план відбудови України, а також, підраховували скільки це коштуватиме.

Відновлення країни, поки тривають бойові дії, які можуть тривати ще три роки, коштуватиме десятки мільярдів доларів.

Початкова реконструкція, яка триватиме ще два роки, може коштувати 100 мільярдів доларів.

Третій етап, план Маршалла для України, – коштуватиме ще дорожче. Він має на меті створити економіку, придатну для приєднання до ЄС.

Кілька десятків урядів і багатосторонніх кредиторів будуть залучені до створення основи для залучення зовнішніх грошей. Якщо ж ці гранти та кредити розкрадуть олігархи, Україна зазнає краху. Саме тому, антикорупційні групи мають контролювати, як саме витрачатимуться кошти.

Гарантії безпеки: які є варіанти

Коли бойові дії припиняться і Україна переможи. країна-агресорка цілком ймовірно швидко почне переозброюватися.

Українському уряду знадобляться гарантії безпеки Заходу, але надійніші, ніж були до 2014 року та на початку повномасштабного вторгнення. Відтак, членство в НАТО було б золотим стандартом, за яким напад Росії на Україну вважатиметься агресією проти всього альянсу.

Проте проблемою може стати те, що

Інша альтернатива щодо гарантій безпеки передбачає модель відносин США та Ізраїлю. Тобто створюється договір з обов'язковими зобов'язаннями:

Деякі країни обіцяють військову, фінансову та розвідувальну підтримку, якщо Росія нападе;

Інші візьмуть на себе зобов'язання застосувати санкції;

План також передбачає, що поставки зброї та українська оборонна промисловість мають підтримуватися протягом десятиліть.

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Єдиний мінус: Захід може не витримати

Про це свідчать опитування серед республіканців в США та виборців у східній Німеччині. Крім того, уряди країн мають обмежені запаси грошей. Але Захід має зрозуміти, що допомога Україні – це не акт милосердя, а акт самозбереження.

Путін розглядає сьогоднішній конфлікт як зіткнення цивілізацій – Росії та Заходу. Половинчаста підтримка України Заходом його не заспокоїть і не призведе до відновлення відносин, на що сподіваються деякі європейці. Навпаки, це переконає його, що Захід декадентський і вразливий,

– йдеться у виданні.

Перемога України забезпечить тривалий мир для її 43 мільйонів жителів. Це також забезпечить мир для незліченної кількості людей по всій Європі.