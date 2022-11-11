Сильна і безкорупційна: як світ бачить Україну після перемоги, — The Economist
Джерело:The Economist
Війна в Україні ще триває. Проте вже зараз не викликає сумнівів те, що вторгнення Росії закінчиться поразкою. А українська держава після перемоги стане ще сильнішою, ніж була до цього.
Якою буде Україна після перемоги
За прогнозами, у 2030 році Україна буде демократичною та сильною державою, яка готується приєднатися до Європейського Союзу. Її економіка зростатиме, а корумповані олігархи триматимуть на відстані.
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І хоч на сьогодні Україна ще у стані війни, проте плани на майбутнє мають сенс, адже найближчі місяці визначатимуть, що буде з країною наприкінці десятиліття.Нагадуємо, що якщо Росія в кінцевому підсумку укріпиться на західних кордонах, це загрожуватиме насамперед безпеці Атлантичного альянсу.
Скільки коштуватиме відновлення
У жовтні, на зустрічі в Берліні, обговорювався план відбудови України, а також, підраховували скільки це коштуватиме.
- Відновлення країни, поки тривають бойові дії, які можуть тривати ще три роки, коштуватиме десятки мільярдів доларів.
- Початкова реконструкція, яка триватиме ще два роки, може коштувати 100 мільярдів доларів.
- Третій етап, план Маршалла для України, – коштуватиме ще дорожче. Він має на меті створити економіку, придатну для приєднання до ЄС.
Кілька десятків урядів і багатосторонніх кредиторів будуть залучені до створення основи для залучення зовнішніх грошей. Якщо ж ці гранти та кредити розкрадуть олігархи, Україна зазнає краху. Саме тому, антикорупційні групи мають контролювати, як саме витрачатимуться кошти.
Гарантії безпеки: які є варіанти
Коли бойові дії припиняться і Україна переможи. країна-агресорка цілком ймовірно швидко почне переозброюватися.
Українському уряду знадобляться гарантії безпеки Заходу, але надійніші, ніж були до 2014 року та на початку повномасштабного вторгнення. Відтак, членство в НАТО було б золотим стандартом, за яким напад Росії на Україну вважатиметься агресією проти всього альянсу.Проте проблемою може стати те, що США та багато її союзників не бажають вступати в прямий конфлікт з Росією.
Інша альтернатива щодо гарантій безпеки передбачає модель відносин США та Ізраїлю. Тобто створюється договір з обов'язковими зобов'язаннями:
- Деякі країни обіцяють військову, фінансову та розвідувальну підтримку, якщо Росія нападе;
- Інші візьмуть на себе зобов'язання застосувати санкції;
- План також передбачає, що поставки зброї та українська оборонна промисловість мають підтримуватися протягом десятиліть.
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Єдиний мінус: Захід може не витримати
Про це свідчать опитування серед республіканців в США та виборців у східній Німеччині. Крім того, уряди країн мають обмежені запаси грошей. Але Захід має зрозуміти, що допомога Україні – це не акт милосердя, а акт самозбереження.
Путін розглядає сьогоднішній конфлікт як зіткнення цивілізацій – Росії та Заходу. Половинчаста підтримка України Заходом його не заспокоїть і не призведе до відновлення відносин, на що сподіваються деякі європейці. Навпаки, це переконає його, що Захід декадентський і вразливий,
– йдеться у виданні.
Перемога України забезпечить тривалий мир для її 43 мільйонів жителів. Це також забезпечить мир для незліченної кількості людей по всій Європі.