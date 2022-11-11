Сильная и бескоррупционная: как мир видит Украину после победы — The Economist

Война в Украине продолжается. Однако уже сейчас не вызывает сомнений, что вторжение России закончится поражением. А украинское государство после победы станет еще сильнее, чем было до этого.

Какой будет Украина после победы

По прогнозам, в 2030 году Украина будет демократическим и сильным государством, которое готовится присоединиться к Европейскому Союзу. Ее экономика будет расти, а коррумпированные олигархи будут держать на расстоянии.

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И хотя сегодня Украина еще в состоянии войны, однако планы на будущее имеют смысл, ведь ближайшие месяцы будут определять, что будет со страной в конце десятилетия.

Сколько будет стоить восстановление

что если Россия в конечном счете укрепится на западных границах, это будет угрожать, прежде всего, безопасности Атлантического альянса.

В октябре, на встрече в Берлине, обсуждался план восстановления Украины, а также подсчитывали, сколько это будет стоить.

Восстановление страны, пока продолжаются боевые действия, которые могут продолжаться еще три года, обойдется в десятки миллиардов долларов.

Начальная реконструкция, которая продлится еще два года, может стоить 100 миллиардов долларов.

Третий этап, план Маршалла для Украины – будет стоить еще дороже. Он стремится создать экономику, пригодную для присоединения к ЕС.

Несколько десятков правительств и многосторонних кредиторов будут вовлечены в создание основы для привлечения внешних денег. Если же эти гранты и кредиты разворуют олигархи, Украина терпит крах. Именно поэтому антикоррупционные группы должны контролировать, как именно будут тратиться средства.

Гарантии безопасности: какие варианты

Когда боевые действия прекратятся, и Украина победи. страна-агрессорка по всей вероятности быстро начнет перевооружаться.

Украинскому правительству понадобятся гарантии безопасности Запада, но надежнее, чем были до 2014 года и в начале полномасштабного вторжения. Следовательно, членство в НАТО было бы золотым стандартом, согласно которому нападение России на Украину будет считаться агрессией против всего альянса.

Однако проблемой может стать то, что

Другая альтернатива гарантиям безопасности предполагает модель отношений США и Израиля. То есть создается договор с обязательными обязательствами:

Некоторые страны обещают военную, финансовую и разведывательную поддержку, если Россия нападет;

Остальные возьмут на себя обязательство применить санкции;

Планом также предусматривается, что поставки оружия и украинская оборонная промышленность должны поддерживаться в течение десятилетий.

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Единственный минус: Запад может не выдержать

Об этом свидетельствуют опросы республиканцев в США и избирателей в восточной Германии. Кроме того, у правительств стран имеют ограниченные запасы денег. Но Запад должен понять, что помощь Украине – это не акт милосердия, а акт самосохранения.

Путин рассматривает сегодняшний конфликт как столкновение цивилизаций – России и Запада. Половинчатая поддержка Украины Западом его не успокоит и не приведет к возобновлению отношений, на что надеются некоторые европейцы. Напротив, это убедит его, что Запад декадентский и уязвим,

– говорится в издании.

Победа Украины обеспечит длительный мир ее 43 миллионам жителей. Это также обеспечит мир для множества людей по всей Европе.