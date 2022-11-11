Какой будет Украина после победы

По прогнозам, в 2030 году Украина будет демократическим и сильным государством, которое готовится присоединиться к Европейскому Союзу. Ее экономика будет расти, а коррумпированные олигархи будут держать на расстоянии.

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И хотя сегодня Украина еще в состоянии войны, однако планы на будущее имеют смысл, ведь ближайшие месяцы будут определять, что будет со страной в конце десятилетия.

Напоминаем, что если Россия в конечном счете укрепится на западных границах, это будет угрожать, прежде всего, безопасности Атлантического альянса.

Сколько будет стоить восстановление

В октябре, на встрече в Берлине, обсуждался план восстановления Украины, а также подсчитывали, сколько это будет стоить.

Восстановление страны, пока продолжаются боевые действия, которые могут продолжаться еще три года, обойдется в десятки миллиардов долларов.

Начальная реконструкция, которая продлится еще два года, может стоить 100 миллиардов долларов.

Третий этап, план Маршалла для Украины – будет стоить еще дороже. Он стремится создать экономику, пригодную для присоединения к ЕС.

Несколько десятков правительств и многосторонних кредиторов будут вовлечены в создание основы для привлечения внешних денег. Если же эти гранты и кредиты разворуют олигархи, Украина терпит крах. Именно поэтому антикоррупционные группы должны контролировать, как именно будут тратиться средства.

Гарантии безопасности: какие варианты

Когда боевые действия прекратятся, и Украина победи. страна-агрессорка по всей вероятности быстро начнет перевооружаться.

Украинскому правительству понадобятся гарантии безопасности Запада, но надежнее, чем были до 2014 года и в начале полномасштабного вторжения. Следовательно, членство в НАТО было бы золотым стандартом, согласно которому нападение России на Украину будет считаться агрессией против всего альянса.

Однако проблемой может стать то, что США и многие ее союзники не желают вступать в прямой конфликт с Россией.

Другая альтернатива гарантиям безопасности предполагает модель отношений США и Израиля. То есть создается договор с обязательными обязательствами:

Некоторые страны обещают военную, финансовую и разведывательную поддержку, если Россия нападет;

Остальные возьмут на себя обязательство применить санкции;

Планом также предусматривается, что поставки оружия и украинская оборонная промышленность должны поддерживаться в течение десятилетий.

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Единственный минус: Запад может не выдержать

Об этом свидетельствуют опросы республиканцев в США и избирателей в восточной Германии. Кроме того, у правительств стран имеют ограниченные запасы денег. Но Запад должен понять, что помощь Украине – это не акт милосердия, а акт самосохранения.

Путин рассматривает сегодняшний конфликт как столкновение цивилизаций – России и Запада. Половинчатая поддержка Украины Западом его не успокоит и не приведет к возобновлению отношений, на что надеются некоторые европейцы. Напротив, это убедит его, что Запад декадентский и уязвим,

– говорится в издании.

Победа Украины обеспечит длительный мир ее 43 миллионам жителей. Это также обеспечит мир для множества людей по всей Европе.