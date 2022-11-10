О том, что для восстановления Украины должен быть создан "План Маршала XXI века", канцлер Германии Олаф Шольц сказал на саммите в октябре.

После второй мировой войны именно план Маршалла помог Европе восстановиться. Его выдвинул в 1947 г. госсекретарь США Джордж Маршалл. В мае Владимир Зеленский заявил, что Украине нужен аналог плана Маршалла. Президент Украины объяснял, что нужно более мощное участие стран свободного мира и международных институтов в восстановлении Украины.

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В настоящее время Украина получает от международных партнеров только необходимую помощь для осуществления неотложных выплат. В общем, оказание помощи от партнеров можно разделить на три этапа: поддержка во время войны, восстановление инфраструктуры и послевоенная реконструкция.

Первый этап помощи

Пока идет война, значительная часть поступающих в Украину денег идет на такие первоочередные задачи, как выплата зарплат и социальных выплат. Кроме того, помощь используется для восстановления и поддержки украинской энергосистемы. В настоящее время ЕС принял передачу около 12,3 миллиарда евро, однако только около 42% этой суммы Украина уже получила. США выделили 15,18 миллиарда евро, из которых около половины уже получено.

Фаза иностранной помощи будет продолжаться столько же, сколько идет война. Ожидается, что период военного времени может занять от 18 до 36 месяцев. На покрытие дефицита бюджета в 2023 году необходимо около 38 миллиардов долларов или 4 миллиарда долларов в месяц.

Второй и третий этапы

Этот этап растянется на первые два года после завершения военных действий и потребует больше денег — возможно, 105 миллиардов долларов на такие задачи, как восстановление жилья и транспорта. Лишь через несколько лет после окончания боевых действий начнется фаза, подобная плану Маршалла, с другой крупной, но еще непредсказуемой суммой помощи. По оценкам Kyiv Institute of Economics, ущерб нанесен Украине составляет около 127 миллиардов долларов.

Это может включать создание более экологической энергетической системы и помощь предприятиям в соответствии с европейскими нормами охраны окружающей среды и безопасности, чтобы помочь Украине с ее стремлением присоединиться к ЕС.

Опасения по поводу хищения средств

Именно этот последний этап больше всего волнует сторонников борьбы с коррупцией. Поток денег на послевоенную реконструкцию рискует усугубить коррупцию, говорит Иван Лахтионов из антикоррупционной неправительственной организации Transparency International. Война породила невероятное чувство патриотизма, но «все боятся, что после войны все будет так, как было раньше», – говорит Валерий Пекарь из коалиции гражданского общества «Новая Страна». Он и Андрей Длигач, предприниматель, выступают за более широкое вовлечение групп гражданского общества и бизнес-организаций в планирование экономического восстановления. Национальные консультации перед конференцией в Лугано предполагали широкое участие, но с тех пор некоторые группы гражданского общества сообщили, что их доступ к правительству сократился.

Некоторые украинские активисты считают, что лучшим решением было бы вообще предотвратить прохождение помощи через правительство. Центр противодействия коррупции (АНТАК), известнейшая антикоррупционная неправительственная организация Украины, утверждает, что средства должны поступать непосредственно от доноров к подрядчикам.

Скептики помощи Украине на восстановление отмечают, что такие средства мало принесли пользы в опустошенных войной Афганистане и Ираке или на пострадавшем от катастрофы Гаити. Доноры в тех местах не смогли помочь создать функциональные государства, и значительная часть их денег была украдена. Это вызывает большую обеспокоенность для Украины, которая долгое время была одной из самых коррумпированных стран Европы.

Но Украина не такая, как Афганистан или Ирак. Там доноры пытались навязать совершенно новую систему правления, чему многие местные жители сопротивлялись. Украина больше похожа на послевоенную Европу, где вливание средств помогло местным жителям отстроить преуспевающие индустриальные общества, которые они уже умели создавать.

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