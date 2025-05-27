ЄС затвердив план позик на оборону в 150 мільярдів євро: яка країна утрималась

Рада ЄС затвердила програму SAFE, що передбачає створення фонду позик на переозброєння Європи. Його сума – 150 мільярдів євро.

Що відомо про затвердження плану позик

Рада ЄС з загальних питань на засіданні 27 травня затвердила інструмент SAFE, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Програма передбачає можливість запозичення до 150 мільярдів євро для інвестицій в оборонну промисловість країн-членів.

Механізм SAFE затверджений широким консенсусом. Голосів проти не було, одна держава утрималась,

– розповів представник польського головування.

Дипломат з іншої держави ЄС на умовах анонімності повідомив, що утрималася Угорщина.

Як працюватиме механізм

Столиці країн ЄС погодилися започаткувати фонд позик на озброєння в розмірі 150 мільярдів євро, підкріплений спільним бюджетом блоку. Цей крок викликаний війною Росії проти України та тиском з боку президента США Дональда Трампа, який неодноразово закликав Європу самостійно фінансувати власну оборону.

Механізм дозволить країнам-членам брати кредити у Брюсселя та використовувати їх на закупівлю зброї, переважно шляхом спільних замовлень. Його запропонувала Європейська комісія на початку 2025 року як засіб прискорення переозброєння континенту.

План "Переозброїти Європу"

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала багатоетапний план "Переозброїти Європу", завдяки якому можна буде залучити 800 мільярдів євро. Зокрема, для посилення підтримки України.

Головний редактор Defence Express зауважив, що план Урсули фон дер Ляєн поки лише представлений і його ще будуть узгоджувати. Втім, важливо наголосити, що він про гроші, а не про зброю. Різниця між грошима, які виділяються на зброю, та наявністю озброєння полягає в часі.

За його словами, Європа повинна була узгоджувати це фінансування ще у 2014 році, щоб європейські країни могли повноцінно забезпечити свою обороноздатність.