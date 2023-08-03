Заплатили більше ніж треба: як повернути свою переплату за газ

Українці, які нещодавно почали користуватися послугами "Нафтогазу" звернулися до регулятора з проханням пояснити, як повернути свої гроші за переплату газу в іншій компанії. Все виявилося простіше ніж здається.

Як повернути переплату за газ

У "Нафтогазі" відповіли посилаючись на Міненерго, що якщо у вас виникла переплата у попереднього постачальника, вам потрібно написати до нього заяву, прикріпивши копії кількох документів. Гроші повернуть на банківську картку.

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Знадобляться такі документи:

копію паспорта власника особового рахунку (1,2 сторінки та реєстрація);

копію ідентифікаційного коду власника особового рахунку;

довідку з реквізитами карткового рахунку з банку (або виписка з Приват24);

копію квитанції про оплату за природний газ за період, коли виникла переплата.

Заяву можна надіслати як на фізичну пошту попереднього постачальника, так і на електронну.

Якщо ви втратили чеки про оплату, потрібно звернутися до банку, де здійснювали оплату та запросити їх дублікати. Приклад заяви можна проглянути за цим посиланням.

Змінилися правила подачі показників лічильників газу

Для користувачів послугами "Нафтогаз" з Дніпропетровської, Вінницької та Сумської областей змінилися умови подачі показників лічильників газу. Це можна буде зробити лише у три способи:

особистий кабінет my.gas.ua;

через чати GASUA у Viber, Telegram. Також NaftogazGasSupply у Facebook Messenger;

SMS-повідомлення на номер 4647.

Шановні клієнти АТ "Дніпропетровськгаз", АТ "Вінницягаз" та АТ "Сумигаз". Тепер передати показання лічильника та скористатися іншими сервісами обліку газу ви можете через ресурси ДК "Нафтогаз України",

– повідомили у компанії.

Будь-які інші способи тепер вважатимуться не дійсними.