Как вернуть переплату за газ
В "Нафтогазе" ответили, ссылаясь на Минэнерго, что если у вас возникла переплата у предыдущего поставщика, вам нужно написать к нему заявление, прикрепив копии нескольких документов. Деньги вернут на банковскую карту.
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Понадобятся следующие документы:
- копию паспорта владельца лицевого счета (1,2 страницы и регистрация);
- копию идентификационного кода владельца лицевого счета;
- справку с реквизитами карточного счета из банка (или выписка из Приват24);
- копию квитанции об оплате за газ за период, когда возникла переплата.
Если вы потеряли чеки об оплате, нужно обратиться в банк, где производили оплату и пригласить их дубликаты. Пример заявления можно просмотреть по этой ссылке.
Изменились правила подачи показателей счетчиков газа
Для пользователей услугами "Нефтегаз" из Днепропетровской, Винницкой и Сумской областей изменились условия подачи показателей счетчиков газа. Это можно будет сделать только в три способа:
- личный кабинет my.gas.ua;
- через чат GASUA в Viber, Telegram. Также NaftogazGasSupply в Facebook Messenger;
- SMS-сообщение на номер 4647.
Уважаемые клиенты АО "Днепропетровскгаз", АО "Винницагаз" и АО "Сумыгаз". Теперь передать показания счетчика и воспользоваться другими сервисами учета газа вы можете через ресурсы ДК "Нефтегаз Украины",
– сообщили в компании.
Любые другие способы теперь можно считать недействительными.