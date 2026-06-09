Переплата за послуги: чи можна повернути гроші за комуналку у 2026 році

Помилки щодо оплати комуналки виникають досить часто. Однак у людей виникає питання, чи можливо за таких ситуацій повернути гроші. Наприклад, якщо за послуги випадково було сплачено двічі.

Чи можна повернути кошти за переплачену комуналку

Адвокатка АБ "Івана Хомича" Олена Воронкова розповіла, що робити за таких обставин.

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Як пояснила експертка, переплачені кошти зазвичай зараховуються на наступні розрахункові періоди. І це робиться автоматично Тобто сума залишається на рахунку споживача. А постачальник поступово списує її для оплати майбутніх платежів.

Ще один нюанс – наявність боргу. Якщо він є, то переплата піде на її погашення, а залишок – вже на майбутні платежі.

Зверніть увагу! Якщо кошти не були враховані у наступному місяці, то слід звернути безпосередньо до постачальника послуг – подати заяву із проханням перевірити надходження коштів та провести перерахунок, а ще додати копію квитанції про сплату послуг і копію паспорта та ідентифікаційного коду. Крім того, документи слід надсилати рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

Водночас оплачувати комуналку на дуже тривалий період наперед не варто. На це є ряд причин:

При оплаті послуг за лічильником доведеться вказувати орієнтовні цифри. У будь-який момент може змінитися постачальник послуг.

Олена Воронкова запевнила, що переплачені гроші можна повернути. Як це зробити? Потрібно надіслати постачальнику документи:

рекомендований лист із повідомленням про вручення до компанії-постачальника;

заяву з проханням повернути переплачені кошти на банківський рахунок;

копію квитанції, яка підтверджує сплату.

Важливо! Людина, яка оплачувала послугу, та яка просить повернення коштів, має бути однією особою.

Експерт відзначила, що також не можна просто вказати номер своєї картки для нарахування грошей. У цьому випадку потрібна довідка з банку про реквізити рахунку (IBAN).

Водночас повернення коштів можливе лише за відсутності заборгованості за попередні періоди: якщо борг є, переплата автоматично піде на його погашення,

– йдеться у матеріалі.

Зауважте! Постачальники комунальних послуг повинні надати відповідь на звернення упродовж 30 днів.

Що ще варто знати про комуналку

Деяким українцям слід подати звернення для отримання житлової субсидії. Це можливо зробити з 1 червня.

Водночас в Україні може зазнати змін тариф на воду. Річ у тім, що органи місцевого самоврядування отримали право самостійно рахувати та затверджувати тарифи для водоканалів. Повноваження буде чинним на час воєнного стану та на рік після його завершення.