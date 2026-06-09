Можно ли вернуть средства за переплаченную коммуналку

Адвокат АБ "Ивана Хомича" Елена Воронкова рассказала, что делать при таких обстоятельствах.

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Как пояснила эксперт, переплаченные средства обычно зачисляются на следующие расчетные периоды. И это делается автоматически То есть сумма остается на счету потребителя. А поставщик постепенно списывает ее для оплаты будущих платежей.

Еще один нюанс – наличие долга. Если он есть, то переплата пойдет на ее погашение, а остаток – уже на будущие платежи.

Обратите внимание! Если средства не были учтены в следующем месяце, то следует обратиться непосредственно к поставщику услуг – подать заявление с просьбой проверить поступление средств и провести перерасчет, а еще добавить копию квитанции об уплате услуг и копию паспорта и идентификационного кода. Кроме того, документы следует отправлять заказным письмом с уведомлением о вручении.

В то же время оплачивать коммуналку на очень длительный период вперед не стоит. На это есть ряд причин:

При оплате услуг по счетчику придется указывать ориентировочные цифры. В любой момент может измениться поставщик услуг.

Елена Воронкова заверила, что переплаченные деньги можно вернуть. Как это сделать? Нужно отправить поставщику документы:

заказное письмо с уведомлением о вручении в компанию-поставщика;

заявление с просьбой вернуть переплаченные средства на банковский счет;

копию квитанции, которая подтверждает уплату.

Важно! Человек, который оплачивал услугу, и который просит возврата средств, должен быть одним лицом.

Эксперт отметила, что также нельзя просто указать номер своей карты для начисления денег. В этом случае нужна справка из банка о реквизиты счета (IBAN).

В то же время возврат средств возможен только при отсутствии задолженности за предыдущие периоды: если долг есть, переплата автоматически пойдет на его погашение,

– говорится в материале.

Обратите внимание! Поставщики коммунальных услуг должны предоставить ответ на обращение в течение 30 дней.

Что еще стоит знать о коммуналке

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