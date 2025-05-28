Підвищення пенсій у червні: хто отримає доплату за три місяці

У березні та квітні в Україні відбулася масштабна індексація пенсій. Однак отримати доплати деякі пенсіонери зможуть ще й у червні.

Кому підвищать пенсії у червні 2025 року

Частині працюючих пенсіонерів в Україні з 1 червня перерахують пенсії. Але відбудеться індексація заднім числом, оскільки підвищення було заплановане на квітень, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Cередня зарплата для нарахування пенсій в Україні суттєво зросла

Перерахунок пенсій проведуть для тих працюючих пенсіонерів, у кого з моменту останнього перерахунку чи призначення виплат пройшло не менше 24 місяців станом на 1 квітня.

На підвищення можуть розраховувати пенсіонери, які відпрацювали менше ніж 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку їхніх пенсій пройшло 2 роки.

Вони у червні зможуть отримати виплати з урахуванням доплат за квітень, травень та власне червень.

Варто знати! За інформацією Міністерства соціальної політики, у 2025 році індексацію пенсій проводять для 629 000 пенсіонерів, які продовжують працювати.

Чому перерахунок пенсій проводять заднім числом

Хоча індексація пенсій працюючим пенсіонерам була призначена ще на 1 квітня 2025 року, фактично підвищення відбуватиметься пізніше через звітність.

Перерахунок проведуть після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть всі відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2025 року. Подача звітності завершилася 10 травня.

Однак працюючим пенсіонерам не варто чекати великих доплат. Зокрема, попереднього року підвищення для цієї категорії пенсіонерів було невисоким, в середньому:

86,24 гривень – з урахуванням лише страхового стажу;

168,65 гривень – з урахуванням стажу та зарплати.

Хто ще отримає доплати до пенсій у червні

Окрім працюючих пенсіонерів, у червні доплати до пенсій призначать громадянам, які досягли певного віку. Вікові надбавки нарахують пенсіонерам, яким виповнилося 70, 75 та 80 років, якщо їхня пенсія не перевищую 10 340,35 гривень.

Надбавки складають:

до 300 гривень – людям віком від 70-75 років;

до 456 гривень – пенсіонерам віком від 75-80 років;

до 570 гривень – людям старше 80 років.

Важливо! За даними Пенсійного фонду, у квітні 2025 року середня пенсія в Україні склала 6 341 гривню, у працюючих пенсіонерів – 6 862 гривні.