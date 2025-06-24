Перерахунок пенсій буде скасовано: яке рішення може ухвалити уряд

Мінсоцполітики внесло законопроєкт про зміну порядку перерахунку та індексації пенсії для деяких категорій осіб. Рішення ще не ухвалено, поки що, воно лише підлягає розгляду.

Для кого зміниться порядок збільшення пенсії

Цим законопроєктом хочуть скасувати перерахунок військових пенсій, який відбувається через збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, повідомляє 24 Канал з посиланням на "На пенсії".

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Зверніть увагу! Торік уже були спроби скасувати перерахунок військових пенсій. Проте, тоді нововведення не були затверджені.

Експерт Сергій Коробкін зауважує, що чинна норма доволі погано виконується. А зміни, які хоче ввести уряд, дозволять прибрати деякі статті із закону про пенсійне забезпечення, а частину "хитро переписати".

Коробкін уточнює, що зараз військові пенсіонери мають право на:

щорічну індексацію;

а також – перерахунок пенсійної виплати через зміну грошового забезпечення.

Сергій Коробкін Експерт з пенсійних питань Індексація і перерахунок в такому випадку – це зовсім різні речі, виходить один з видів підвищення просто скасовують. Проте в пояснювальній записці до проєкту це цинічно називають: "переглянути механізм проведення перерахунків пенсій, зробивши його дієвим та передбачуваним". По факту в уряді хочуть зекономити.

Експерт уточнює, що при ухваленні цього законопроєкту, військові, фактично, матимуть право лише на індексацію. Проте називатиметься вона "перерахунок".

Урядовці вважають, що умови проходження служби до початку АТО чи до повномасштабного вторгнення відрізняються, оскільки вони передбачають виконання різних завдань. Через це не може застосовуватися однаковий підхід до пенсійного забезпечення, зокрема до перерахунку пенсій, призначених раніше,

– каже Коробкін.

Як каже Коробкін, ухвалення цього рішення сприятиме штучному поділу військових на дві основні категорії: