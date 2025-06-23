Однак це спровокував шквал критики навіть від прихильників. У розмові з 24 Каналом доктор економічних наук Ігор Ліпсіц детально пояснив, які проблеми можуть виникнути у Сполучених Штатах та світі через податкові ігри Трампа.

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План Трампа – не спрацює

Податкова реформа – одна з головних передвиборчих економічних обіцянок Трампа. Втім, "великий і красивий" законопроєкт, який після тижнів суперечок з перевагою в один голос схвалила Палата представників США, може призвести до серйозних економічних проблем.

Те, що багаті стануть багатшими, а бідні – біднішими – це правда. Однак питання в іншому, чи багаті дійсно інвестуватимуть більше у США,

– мовив Ліпсіц.

Схема проста – якщо Трамп хоче наростити виробництво якихось продуктів й товарів у США, то потрібно побудувати нові заводи й найняти на них робітників. Водночас рівень безробіття у Штатах доволі низький, тож великої маси людей, яка у пошуках роботи не спостерігається. До того ж виробляти товари на території Сполучених Штатів готові лише 2% громадян.

Тож план, що зараз Трамп зробить податкову реформу й почнеться бурхливий розквіт американської економіки – не спрацює,

– наголосив економіст.

За його словами, зараз Трамп просто копіює дії інших президентів, зокрема Рональда Рейгана, який проводив аналогічну реформу й тоді був ріст американської економіки, збільшення конкурентоздатності тощо. Однак за це Рейгану довелося заплатити ростом державного боргу.

Зараз ситуація у США також стає дуже небезпечною. Трамп намагається підняти виробництво, але розвалює фінанси. Тому спроба президента змінити податки може призвести до страшної фінансового лиха. Поготів у США відбувається внутрішня війна між президентом й головою федеральної резервної системи.

У США взагалі може бути дефолт, що надалі спричинить кризу, відплив капіталу, знецінення цінних паперів, падіння капіталізації американських компаній, розорення пенсійних фондів американців та страшну соціальну катастрофу,

– додав Ліпсіц.

Якщо така криза станеться, то її наслідки відчують у всьому світі. Адже США це величезний ринок збуту, якщо там впаде попит й не буде можливості купувати товари, то відповідно почнеться світова криза.

На думку економіста, у такій ситуації навряд чи хтось згадає про Україну, адже всім потрібно буде рятувати власну країну та економіку. Й грошей для підтримки не буде не те, що у США, а й в Європи.