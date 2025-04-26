Коли буде надбавка до пенсії працюючим пенсіонерам

У квітні відбувся автоматичний перерахунок виплат працюючих пенсіонерів. Однак, пенсії зросли не у всіх.

У кого зміниться квітнева пенсія

Право на перерахунок визначається кількістю набутого стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Зверніть увагу! Дані беруться на лютий поточного року, коли відбувається перерахунок.

Перерахунок проведено з урахуванням лише страхового стажу, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, або – у разі доцільності з урахуванням стажу та заробітної плати, набутих після призначення (попереднього перерахунку) пенсії,

– повідомляє ПФУ.

Перерахунок проводиться саме для офіційно працюючих пенсіонерів. Тобто тих, за яких сплачували ЄСВ.

Важливо! Вказаний перерахунок відбувається після набуття щонайменше двох нових років стажу.

Пенсіонери, які отримують пенсію за вислугою років, також можуть претендувати на доплату за новонабутий стаж. Для цього вказаним особам потрібно:

сягнути пенсійного віку;

продовжувати працювати.

Зауважте! Перераховані виплати надійдуть українцям уже у квітні. Їх нададуть з 4 по 25 число, як і зазвичай.