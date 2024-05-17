Як відбувається перерахунок пенсії для військового пенсіонера з цивільним стажем
Працюючі пенсіонери мають право на перерахунок пенсії кожні два роки. Втім, існують певні особливості з перерахунком пенсій військовослужбовців.
Перерахунок пенсії для військовослужбовців
Часто військовослужбовці мають певну кількість років військового стажу, а на додачу ще кілька років цивільного.
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Втім, відповідно до закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", цивільний стаж військовослужбовця при перерахунку пенсії не враховується.
Перерахунок пенсії, відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", не стосується військових пенсій і використовується для звичайних пенсій за віком.До слова! З 2018 року для працюючих пенсіонерів перерахунок пенсії за стажем здійснюється автоматично з 1 квітня кожного року, якщо у них є право на такий перерахунок. Останнім часом цей перерахунок зазвичай проводиться заднім числом: виплата нового розміру пенсії, з урахуванням доплати за квітень і травень, здійснюється в червні.
Від чого залежать пенсії військових
Пенсійні виплати військових залежать від розміру прожиткового мінімуму. Пенсійний фонд України встановив спеціальну надбавку до пенсії для військових, яка становить 25% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, а це 590,25 гривень.
Мінімальні пенсійні виплати для осіб зі статусом учасника бойових дій чи з інвалідністю, отриманою в результаті війни, визначаються так:
- І група інвалідності – 650% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність,
- ІІ група – 525%,
- ІІІ група – 360%.