Підвищення пенсійних виплат: хто отримає перерахунок пенсії заднім числом

Навесні в Україні провели заплановані підвищення пенсійних виплат. Але є певна категорія пенсіонерів, яка отримає підвищення пенсії заднім числом.

Хто та коли отримає перерахунок заднім числом

З 1 квітня в Україні було заплановано проведення перерахунку пенсій літнім особам, які працюють. Такі українці отримають надбавку за новонабутий стаж, проте сам перерахунок здійснять заднім числом.

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Річ у тім, що його буде здійснено лише тоді, коли з Фонду державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату ЄСВ за І квартал 2024 року. Відповідно, пенсіонери, яким буде здійснено перерахунок, отримають збільшені розміри пенсійних виплат і доплату за попередні місяці – вже в червні.

Як здійснюється перерахунок

Сума додаткового нарахування за кожен напрацьований рік вище за норму стажу становить – 23,61 гривні. Проте розмір підвищення вираховується індивідуально, враховуючи час роботи особи.

Якщо станом на 1 березня 2024 року пенсіонер набув не менше 24 місяців страхового стажу, то перерахунок здійснюється з урахуванням страхового стажу. При цьому, пенсія може обчислюватися з того заробітку, з урахуванням якого обчислена пенсія при її призначенні або попередньому перерахунку.

З 1 квітня пенсії автоматично перерахують пенсіонерам, які після призначення / попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати, і на 1 березня 2024 року придбали 24 місяці страхового стажу або відпрацювали менше 24 місяців, але після призначення або попереднього перерахунку пенсії минуло два роки,

– зазначили у ПФУ.

При цьому, показник середньої зарплати, який було враховано при призначенні або попередньому перерахунку пенсії – не змінюється.

Якщо після призначення або попереднього перерахунку пенсії станом на 1 березня 2024 року набуто менше 24 місяців страхового стажу, то перерахунок пенсії провадиться не раніше ніж через два роки після її призначення або попереднього перерахунку з урахуванням лише придбаного страхового стажу.